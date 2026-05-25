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Turizam
Rina
Preko 1.000 učesnika iz čitavog sveta: Zlatibor je od danas prestonica školske košarke, praznik sporta na srpskoj planini
17:00
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Printscreen/YouTube
Ovaj vodopad u Srbiji prati legenda da menja ljude iz korena: Veruje je se da prirodno čudo u podnožju planine...
14:30
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vikipedija
Na ovom mestu u Srbiji se oporavljao Ričard Lavlje Srce, a legenda o zakopanom blagu živi i dalje!
20:00
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Foto: Printscreen | Foto: RINA
U ovoj banji ar placa košta 11.500 evra: Lekovita voda diže cene nekretnina
11:30
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Printscreen/YouTube
Ovo je jedan od najvrednijih spomenika srpske srednjovekovne kulture: Krije neverovatnu priču
18:00
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Foto: Shutterstock
Mir i čista netaknuta priroda čeka vas u ovom delu Srbije: Smeštaj je jeftin, a evo šta vam samo treba
17:00
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Instagram printscreen
Ne, ovo nije Amazonija, već naša Srbija: Rode, čaplje, divlje patke, srne... Na samo sat vremena od Beograda
20:00
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U selo pored Požarevca ljudi hrle u nadi za isceljenjem i nepomično stoje dan i noć: Niko ne zna šta se tačno dešava tokom ovog neobičnog rituala - Najdanovi krugovi su fenomen za koji zvanična nauka nema objašnjenje
16:00
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Na samo sat vremena vožnje od Beograda krije se priroda kao iz bajke: Čarobna oaza mami uzdahe mnogih turista!
20:00
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Milica je bolesnog muža dovela u manastir Ilinje: Usred molitve monah mu rekao "Nađi grobno mesto", bilo je jasno zašto
21:00
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Printscreen/YouTube
Mnogi ni ne znaju da u Srbiji postoji ovaj skriveni dragulj: Veruje se da su baš ovde živele vile
16:00
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Rina | Opština Kladovo
Ne idete na more? Ovo je prava destinacija za vas: Kladovo sprema neviđene spektakle tokom čitavog leta
21:00
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Shutterstock
Savršen odmor u čuvenoj srpskoj banji za 1.100 dinara: Pravi raj na zemlji sa lekovitim vodama i prelepom prirodom
17:00
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Manastir Pokajnica: Tragična srpska priča o zločinu i pokajanju
14:30
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Printscreen/YouTube
Veruje se da svake godine uzme po jedan život, pod vodom se i danas... Misterija jezera smrti na jugu Srbije ledi
13:00
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rina
Mesto koje mami turiste sa svih strana sveta: Srbija ima atrakciju broj jedan koja pleni svojom lepotom
11:30
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Printscreen/YouTube
U Srbiji postoji neotkriveno blago: Istoričari došli do neverovatnog otkrića!
14:30
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Rina
Selo u kom Srbi i Mađari žive kao braća, sada se sve više ljudi u njega vraća: Država ne zaboravlja nijedno mesto, nakon šest decenija velika ulaganja u Kupusini
16:00
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Rina
Na vrhu ove planine nalazi se lekoviti izvor Savine vode: Brojne legende se vezuju za Mučanj
14:30
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Printscreen/YouTube
U ovoj srpskoj crkvi se niko ne venčava niti krštava: Kažu da je ovo mesto gde vas ni vrag ne čuje
10:00
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Rina
Svi ga "pljuju", a svi na njega idu: Zlatibor ponovo proglašen za jednu od najposećenijih lokacija u Srbiji, posećenost samo raste
16:47
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Ovo je jedan od najlepših i najvećih parkova na Balkanu: Banja Koviljača biser Podrinja, lečilište u kom su boravili kraljevi ali i Vuk Karadžić i Dositej Obradović
15:53
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FOTO:RINA
Ova crkva čuva velike srpske tajne! U njoj se oženio vožd Karađorđe, a vrata ove bogomolje pravo su čudo
13:00
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Printscreen/YouTube
Misterija duga šest vekova: Šta se krije ispod Smederevske tvrđave?
18:00
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Foto: Milos Momcilovic Shutterstock.com
Sokobanja – mesto gde su se odmarali kraljevi, a danas joj se ljudi vraćaju zbog mira i čistog vazduha
14:30
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Alo
Zagajička brda – srpska Toskana koju još uvek nisu osvojile mase turista
10:00
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Printscreen/YouTube
Na njegovom dnu je skriveno blago! Krupajsko vrelo prati legenda obavijena velom vlaške magije
20:00
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Shutterstock
Ovu banju zovu čudom prirode: 7 izvora različite vode, smeštaj skoro pa džabe, a tu je i domaća hrana
08:30
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Foto: Shutterstock | Shutterstock
Čudo u Visokim Dečanima: Evo šta se dogodilo kada su Turci pokušali manastir da pretvore u džamiju
20:00
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Foto: Promo | Milena Radosavljević
Doživite Srbiju na najlepšim jezerima: Top lista koju morate ispoštovati ovog leta!
21:00
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Rina
Raskošni Maglič: Ovo je jedan od najlepših i najočuvanijih srpskih srednjovekovnih gradova!
19:00
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