Turizam
Alo!

Turizam

Preko 1.000 učesnika iz čitavog sveta: Zlatibor je od danas prestonica školske košarke, praznik sporta na srpskoj planini
Rina

Preko 1.000 učesnika iz čitavog sveta: Zlatibor je od danas prestonica školske košarke, praznik sporta na srpskoj planini

17:00 | 0
Ovaj vodopad u Srbiji prati legenda da menja ljude iz korena: Veruje je se da prirodno čudo u podnožju planine...
Printscreen/YouTube

Ovaj vodopad u Srbiji prati legenda da menja ljude iz korena: Veruje je se da prirodno čudo u podnožju planine...

14:30 | 0
Na ovom mestu u Srbiji se oporavljao Ričard Lavlje Srce, a legenda o zakopanom blagu živi i dalje!
vikipedija

Na ovom mestu u Srbiji se oporavljao Ričard Lavlje Srce, a legenda o zakopanom blagu živi i dalje!

20:00 | 0
U ovoj banji ar placa košta 11.500 evra: Lekovita voda diže cene nekretnina
Foto: Printscreen | Foto: RINA

U ovoj banji ar placa košta 11.500 evra: Lekovita voda diže cene nekretnina

11:30 | 0
Ovo je jedan od najvrednijih spomenika srpske srednjovekovne kulture: Krije neverovatnu priču
Printscreen/YouTube

Ovo je jedan od najvrednijih spomenika srpske srednjovekovne kulture: Krije neverovatnu priču

18:00 | 0
Mir i čista netaknuta priroda čeka vas u ovom delu Srbije: Smeštaj je jeftin, a evo šta vam samo treba
Foto: Shutterstock

Mir i čista netaknuta priroda čeka vas u ovom delu Srbije: Smeštaj je jeftin, a evo šta vam samo treba

17:00 | 0
Ne, ovo nije Amazonija, već naša Srbija: Rode, čaplje, divlje patke, srne... Na samo sat vremena od Beograda
Instagram printscreen

Ne, ovo nije Amazonija, već naša Srbija: Rode, čaplje, divlje patke, srne... Na samo sat vremena od Beograda

20:00 | 0
U selo pored Požarevca ljudi hrle u nadi za isceljenjem i nepomično stoje dan i noć: Niko ne zna šta se tačno dešava tokom ovog neobičnog rituala - Najdanovi krugovi su fenomen za koji zvanična nauka nema objašnjenje

U selo pored Požarevca ljudi hrle u nadi za isceljenjem i nepomično stoje dan i noć: Niko ne zna šta se tačno dešava tokom ovog neobičnog rituala - Najdanovi krugovi su fenomen za koji zvanična nauka nema objašnjenje

16:00 | 0
Na samo sat vremena vožnje od Beograda krije se priroda kao iz bajke: Čarobna oaza mami uzdahe mnogih turista!

Na samo sat vremena vožnje od Beograda krije se priroda kao iz bajke: Čarobna oaza mami uzdahe mnogih turista!

20:00 | 0
Milica je bolesnog muža dovela u manastir Ilinje: Usred molitve monah mu rekao "Nađi grobno mesto", bilo je jasno zašto

Milica je bolesnog muža dovela u manastir Ilinje: Usred molitve monah mu rekao "Nađi grobno mesto", bilo je jasno zašto

21:00 | 0
Mnogi ni ne znaju da u Srbiji postoji ovaj skriveni dragulj: Veruje se da su baš ovde živele vile
Printscreen/YouTube

Mnogi ni ne znaju da u Srbiji postoji ovaj skriveni dragulj: Veruje se da su baš ovde živele vile

16:00 | 0
Ne idete na more? Ovo je prava destinacija za vas: Kladovo sprema neviđene spektakle tokom čitavog leta
Rina | Opština Kladovo

Ne idete na more? Ovo je prava destinacija za vas: Kladovo sprema neviđene spektakle tokom čitavog leta

21:00 | 0
Savršen odmor u čuvenoj srpskoj banji za 1.100 dinara: Pravi raj na zemlji sa lekovitim vodama i prelepom prirodom
Shutterstock

Savršen odmor u čuvenoj srpskoj banji za 1.100 dinara: Pravi raj na zemlji sa lekovitim vodama i prelepom prirodom

17:00 | 0
Manastir Pokajnica: Tragična srpska priča o zločinu i pokajanju

Manastir Pokajnica: Tragična srpska priča o zločinu i pokajanju

14:30 | 0
Veruje se da svake godine uzme po jedan život, pod vodom se i danas... Misterija jezera smrti na jugu Srbije ledi
Printscreen/YouTube

Veruje se da svake godine uzme po jedan život, pod vodom se i danas... Misterija jezera smrti na jugu Srbije ledi

13:00 | 0
Mesto koje mami turiste sa svih strana sveta: Srbija ima atrakciju broj jedan koja pleni svojom lepotom
rina

Mesto koje mami turiste sa svih strana sveta: Srbija ima atrakciju broj jedan koja pleni svojom lepotom

11:30 | 0
U Srbiji postoji neotkriveno blago: Istoričari došli do neverovatnog otkrića!
Printscreen/YouTube

U Srbiji postoji neotkriveno blago: Istoričari došli do neverovatnog otkrića!

14:30 | 0
Selo u kom Srbi i Mađari žive kao braća, sada se sve više ljudi u njega vraća: Država ne zaboravlja nijedno mesto, nakon šest decenija velika ulaganja u Kupusini
Rina

Selo u kom Srbi i Mađari žive kao braća, sada se sve više ljudi u njega vraća: Država ne zaboravlja nijedno mesto, nakon šest decenija velika ulaganja u Kupusini

16:00 | 0
Na vrhu ove planine nalazi se lekoviti izvor Savine vode: Brojne legende se vezuju za Mučanj
Rina

Na vrhu ove planine nalazi se lekoviti izvor Savine vode: Brojne legende se vezuju za Mučanj

14:30 | 0
U ovoj srpskoj crkvi se niko ne venčava niti krštava: Kažu da je ovo mesto gde vas ni vrag ne čuje
Printscreen/YouTube

U ovoj srpskoj crkvi se niko ne venčava niti krštava: Kažu da je ovo mesto gde vas ni vrag ne čuje

10:00 | 0
Svi ga "pljuju", a svi na njega idu: Zlatibor ponovo proglašen za jednu od najposećenijih lokacija u Srbiji, posećenost samo raste
Rina

Svi ga "pljuju", a svi na njega idu: Zlatibor ponovo proglašen za jednu od najposećenijih lokacija u Srbiji, posećenost samo raste

16:47 | 0
Ovo je jedan od najlepših i najvećih parkova na Balkanu: Banja Koviljača biser Podrinja, lečilište u kom su boravili kraljevi ali i Vuk Karadžić i Dositej Obradović

Ovo je jedan od najlepših i najvećih parkova na Balkanu: Banja Koviljača biser Podrinja, lečilište u kom su boravili kraljevi ali i Vuk Karadžić i Dositej Obradović

15:53 | 0
Ova crkva čuva velike srpske tajne! U njoj se oženio vožd Karađorđe, a vrata ove bogomolje pravo su čudo
FOTO:RINA

Ova crkva čuva velike srpske tajne! U njoj se oženio vožd Karađorđe, a vrata ove bogomolje pravo su čudo

13:00 | 0
Misterija duga šest vekova: Šta se krije ispod Smederevske tvrđave?
Printscreen/YouTube

Misterija duga šest vekova: Šta se krije ispod Smederevske tvrđave?

18:00 | 0
Sokobanja – mesto gde su se odmarali kraljevi, a danas joj se ljudi vraćaju zbog mira i čistog vazduha
Foto: Milos Momcilovic Shutterstock.com

Sokobanja – mesto gde su se odmarali kraljevi, a danas joj se ljudi vraćaju zbog mira i čistog vazduha

14:30 | 0
Zagajička brda – srpska Toskana koju još uvek nisu osvojile mase turista
Alo

Zagajička brda – srpska Toskana koju još uvek nisu osvojile mase turista

10:00 | 0
Na njegovom dnu je skriveno blago! Krupajsko vrelo prati legenda obavijena velom vlaške magije
Printscreen/YouTube

Na njegovom dnu je skriveno blago! Krupajsko vrelo prati legenda obavijena velom vlaške magije

20:00 | 0
Ovu banju zovu čudom prirode: 7 izvora različite vode, smeštaj skoro pa džabe, a tu je i domaća hrana
Shutterstock

Ovu banju zovu čudom prirode: 7 izvora različite vode, smeštaj skoro pa džabe, a tu je i domaća hrana

08:30 | 0
Čudo u Visokim Dečanima: Evo šta se dogodilo kada su Turci pokušali manastir da pretvore u džamiju
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Čudo u Visokim Dečanima: Evo šta se dogodilo kada su Turci pokušali manastir da pretvore u džamiju

20:00 | 0
Doživite Srbiju na najlepšim jezerima: Top lista koju morate ispoštovati ovog leta!
Foto: Promo | Milena Radosavljević

Doživite Srbiju na najlepšim jezerima: Top lista koju morate ispoštovati ovog leta!

21:00 | 0
Raskošni Maglič: Ovo je jedan od najlepših i najočuvanijih srpskih srednjovekovnih gradova!
Rina

Raskošni Maglič: Ovo je jedan od najlepših i najočuvanijih srpskih srednjovekovnih gradova!

19:00 | 0

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Ovaj vodopad u Srbiji prati legenda da menja ljude iz korena: Veruje je se da prirodno čudo u podnožju planine...

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