Kada temperature porastu i leto postane nemilosrdno, većina biljaka počinje da vene i gubi svoju snagu. Ipak, postoje vrste cveća koje ne samo da izdržavaju visoke vrućine, već tada izgledaju najlepše — raskošno, šareno i puno života. Ovo su tri najotpornije i najzahvalnije biljke za sunčane bašte i terase.
1. Lavanda
Prava je kraljica mediteranskog vrta. Ova biljka obožava sunce i suvo tlo, pa joj visoke temperature uopšte ne smetaju.
Lavanada je:
- Izuzetno otporna na sušu
- Širi prelep, umirujući miris
- Privlači pčele i leptire
- Gotovo ne traži zalivanje kada se primi
Osim što izgleda elegantno i dekorativno, lavanda daje i osećaj mira i luksuza u svakom prostoru.
2. Bugenvilija
Ako želite efekat “mediteranske razglednice”, bugenvilija je pravi izbor. Njeni jarko obojeni cvetovi (koji zapravo nisu cvetovi nego pricvetni listovi) prekrivaju zidove i ograde.
Ovo cveće:
- Voli ekstremno sunce i visoke temperature
- Cveta obilno tokom celog leta
- Odlično podnosi sušu
- Idealna za terase, pergole i fasade
Ova biljka daje pravi raskošni, tropski izgled i gotovo da ne zahteva pažnju.
3. Cinije
Cinije su jedno od najzahvalnijih letnjih cveća. Dolaze u neverovatnom spektru boja i cvetaju sve jače što je sunce intenzivnije.
One su:
- Izuzetno otporne na toplotu
- Brzo rastu i lako se održavaju
- Dug period cvetanja
- Savršene za bašte i bukete
Njihova živopisna lepota unosi vedrinu i energiju u svaki vrt.
Ako želite baštu koja izgleda raskošno i tokom najjačih letnjih vrućina, ove tri biljke su idealan izbor. Ne traže komplikovanu negu, a zauzvrat daju bogatstvo boja, mirisa i života, čak i kada sunce “prži”.
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