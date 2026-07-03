Kada temperature porastu i leto postane nemilosrdno, većina biljaka počinje da vene i gubi svoju snagu. Ipak, postoje vrste cveća koje ne samo da izdržavaju visoke vrućine, već tada izgledaju najlepše — raskošno, šareno i puno života. Ovo su tri najotpornije i najzahvalnije biljke za sunčane bašte i terase.

1. Lavanda 

Prava je kraljica mediteranskog vrta. Ova biljka obožava sunce i suvo tlo, pa joj visoke temperature uopšte ne smetaju.

Lavanada je:

  • Izuzetno otporna na sušu
  • Širi prelep, umirujući miris
  • Privlači pčele i leptire
  • Gotovo ne traži zalivanje kada se primi

Osim što izgleda elegantno i dekorativno, lavanda daje i osećaj mira i luksuza u svakom prostoru.

2. Bugenvilija

Ako želite efekat “mediteranske razglednice”, bugenvilija je pravi izbor. Njeni jarko obojeni cvetovi (koji zapravo nisu cvetovi nego pricvetni listovi) prekrivaju zidove i ograde.

Ovo cveće:

  • Voli ekstremno sunce i visoke temperature
  • Cveta obilno tokom celog leta
  • Odlično podnosi sušu
  • Idealna za terase, pergole i fasade

Ova biljka daje pravi raskošni, tropski izgled i gotovo da ne zahteva pažnju.

3. Cinije

Cinije su jedno od najzahvalnijih letnjih cveća. Dolaze u neverovatnom spektru boja i cvetaju sve jače što je sunce intenzivnije.

One su:

  • Izuzetno otporne na toplotu
  • Brzo rastu i lako se održavaju
  • Dug period cvetanja
  • Savršene za bašte i bukete

Njihova živopisna lepota unosi vedrinu i energiju u svaki vrt.

Ako želite baštu koja izgleda raskošno i tokom najjačih letnjih vrućina, ove tri biljke su idealan izbor. Ne traže komplikovanu negu, a zauzvrat daju bogatstvo boja, mirisa i života,  čak i kada sunce “prži”.