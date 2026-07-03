Kada temperature porastu i leto postane nemilosrdno, većina biljaka počinje da vene i gubi svoju snagu. Ipak, postoje vrste cveća koje ne samo da izdržavaju visoke vrućine, već tada izgledaju najlepše — raskošno, šareno i puno života. Ovo su tri najotpornije i najzahvalnije biljke za sunčane bašte i terase.