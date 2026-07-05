Kako odgovoriti na poruku bogomoljke?

Bogomoljka nije samo insekt koji slučajno uđe u dom. U mnogim tradicijama, ona je glasnik mira, introspekcije i božanske zaštite. Ako se pojavi u vašem prostoru, shvatite to kao priliku da zastanete, pronađete unutrašnju tišinu i povežete se sa sobom. Sledeći put kada vam bogomoljka uđe u kuću, setite se – možda je baš to znak koji ste čekali.