Eleonora se preselila iz Italije u srpsko selo: Udala se i pronašla sreću kod Apatina, sa decom muze koze i pravi sir "U Srbiji sloboda još uvek postoji"

„Zapravo sam oduvek sanjala o životu u prirodi. Kad sam videla Sombor na internetu, to je bila ljubav na prvi pogled. Došla sam turistički nekoliko puta, i uživo je sve bilo još lepše. Onda sam rešila – selim se. Nisam se dvoumila ni sekunde“, kaže Eleonora.

Od Italije do salaša kod Apatina

Najpre je živela u Somboru, sama, ali nikada se nije osećala usamljeno. Upoznala je puno ljudi i vrlo brzo imala osećaj da pripada. Ubrzo je upoznala Danijela , zaljubila se, preselila na selo i upustila u život o kakvom je, kaže, samo sanjala.

Danas Eleonora i njen muž, poljoprivrednik i stočar iz Vojvodine, žive u selu Svilojevo. Imaju dvoje dece, gaje krave, koze, ovce, konje, kokoške i pse. Proizvode kozji sir, jaja, domaće čajeve, jabukovo sirće i prirodnu kozmetiku – sve što im je potrebno za život, trude se da naprave sami.

Eleonora svakodnevno brine o farmi na kojoj uzgaja koze, krave, ovce, kokoške i pse, a najviše se ponosi proizvodnjom sira. Koze muze ručno, dva puta dnevno – bez obzira na praznik, kišu ili sneg. Sir pravi po starim italijanskim receptima, koristeći opremu koju je donela iz domovine. Pored kozjeg sira, ima i domaća jaja, a pravi i jabukovo sirće, čajeve, pa čak i prirodnu kozmetiku. Sve što koristi – od sapuna do paste za zube – sama pravi, trudeći se da eliminiše hemiju iz svakodnevnog života. Njena proizvodnja je gotovo potpuno organska, iako još nema zvaničan sertifikat, a najveće priznanje, kaže, jeste zdrav i srećan život njene porodice.

„Još smo na početku, ali imamo viziju. Muzem koze ručno, svakog dana, praznik ili ne. Sir pravim po italijanskim receptima, opremu sam donela iz Italije. Imamo i domaću kozmetiku – sapun od kozjeg mleka, pastu za zube, sve pravim sama. Čak ni za čišćenje kuće ne koristimo hemikalije“, priča Eleonora, čiji dan počinje pre zore i ne staje dok svi na farmi nisu zbrinuti.

Sloboda u Srbiji

Za sebe kaže da je u Srbiji pronašla ono što na Zapadu više ne postoji – slobodu.

„Tamo se sve vrti oko novca. Ljudi su robovi sistema, sanja se o letovanju dve nedelje godišnje. Ovde sloboda još postoji – na selu, u prirodi. Ja znam šta jedem, znam kako sam to proizvela, i to je za mene sloboda“, kaže.

Italijani, dodaje, previše komplikuju život, opsednuti su izgledom i utiscima. Srbi, bar oni koje je upoznala u pokrajini Vojvodini, više vole jednostavan život, spremni su da pomognu, toplo prihvataju.

„U Italiji nikad nisam imala ovakav osećaj pripadnosti. A ovde, iako nisam odavde – osećam da pripadam. Srpski sam naučila brzo, izbegavala sam engleski, da me ne uspori“, dodaje.

Ekološka farma, dete bez hemije, život bez straha

Eleonora i Danijel sve rade u skladu s prirodom. Njihovo dete jede samo domaću hranu – bez šećera, konzervansa, industrijskih kvasaca. Sve priprema sama, čak i sladoled.