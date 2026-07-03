Dozvolu je izdalo Ministarstvo građevine Republike Srbije, čime je završena važna procedura za ovaj jedinstveni turistički biser.





Nakon svih testiranja, provera, ispitivanja i dodatnih kontrola, potvrđeno je da je vidikovac spreman da dočeka posetioce. Vest je posebno obradovala Kablarce, koji su sa nestrpljenjem čekali dan kada će prvi turisti zakoračiti na vidikovac, sigurni u njegovu bezbednost i očarani pogledom koji se pamti.





A pogled sa Kablara zaista pleni. Sa vidikovca se vide čak tri opštine, pogled seže ka Kraljevu, gde se u daljini naziru dimnjaci Magnohroma, obuhvata dobar deo lučanskog kraja i požeške kotline, ali i visove prema Arilju.





Kablar je ovim dobio novu turističku razglednicu, a Zapadna Srbija još jedan razlog da bude nezaobilazna destinacija za sve koji vole prirodu, planinu, reku i vidike od kojih zastaje dah.





Ovo nije samo građevinski objekat. Ovo je novi prozor Zapadne Srbije prema svetu.







Ovim se okončava višegodišnja borba za Kablar i njegovu budućnost. Sa jedne strane ostaće oni koji su, kroz blokade, pritiske, neistine i opstrukcije, na sve moguće načine pokušavali da spreče izgradnju jednog prelepog i važnog objekta za čitav ovaj kraj. Njihova uloga u toj borbi biće upisana crnim slovima, jer su pokušavali da zaustave razvoj, turizam i novu šansu za kablarska sela.





Sa druge strane, zlatnim slovima ostaće upisani svi oni koji su verovali u Kablar, podržavali izgradnju vidikovca i stali uz projekat po kojem će se prepoznavati ne samo Ovčarsko-kablarska klisura, već i čitava Zapadna Srbija. Narod dobro zna ko je ko: ko je kočio, a ko gradio; ko je širio strah, a ko donosio nadu; ko je zaustavljao, a ko otvarao vrata velikom napretku.







Vidikovac na Kablaru zato nije samo turistički objekat. On je simbol pobede razvoja nad blokadama i dokaz da Zapadna Srbija može da stane na veliku turističku mapu Srbije, regiona i sveta.





Milan Kandić oglasio je ovaj trenutak prangijom na vrhu Kablara ! ,,Dvaput sam ogaravio cev, srećno nam svima bilo, hvala državi na istrajnosti, hvala Ani i srpskom predsedniku, živela Srbija !! Kazao je ushićeno meštanin kablarskog sela Vrnčani koji se javio u našu redakciju.





Glas zapadne Srbije