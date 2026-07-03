Crna pegavost ruža ne počinje kada ugledate prve pege, već mnogo ranije, dok su listovi još savršeno zeleni. Tu greši većina ljudi. Čekaju da vide štetu, a onda je već kasno. Postoji jeftin prah koji stvara sloj na listu i teši spore da uopšte ne mogu da se zakače.

Zašto se ove crne pege pojavljuju svakog juna

Jun je vrhunac cvetanja, ali i idealno vreme za gljivicu. Vlaga se zadržava na listovima, temperatura je taman kakvu spore vole, i bolest kreće. Manifestuje se kao ljubičaste do crne mrlje koje se šire dok list ne požuti i otpadne.

Ono što retko ko zna: crna pegavost se brzo prilagođava novim sortama ruža. Kupite otporan preparat, a već za par sezona gljivica ga probije. Zato oslanjanje samo na otpornost sadnice ne funkcioniše dugoročno.

Kako sprečiti crne pege na listovima pre nego što se pojave

Aron, koji vodi Jutjub kanal „The Herefordshire Gardener“, za britanski „Express“ objašnjava da je odbrana slojevita. Prvo pravilo je vazduh. Razmaknite žbunove tako da vetar suši listove posle svake kiše.

Drugo pravilo je higijena. Opalo lišće pokupite odmah, ne ostavljajte ga da trune ispod žbuna. Tamo spore prezimljavaju i vraćaju se sledeće godine. Prilikom orezivanja pravite otvorenu strukturu, bez gustih grana koje zadržavaju vlagu.

„Volim da razmaknem svoje ruže“, kaže Aron. Dobro hranjena i redovno zalivana biljka jednostavno lakše izdrži napad.

Sastojak koji stvara barijeru koju spore mrze

Ono što je Aronu najviše pomoglo protiv gljivičnih bolesti ruža jeste obični sumpor. Ružin sumpor stoji na policama baštenskih centara, košta sitno i deluje kao prirodni neprijatelj i pegavosti i pepelnice.

Trik je u tome što ne leči. „Ostaje na površini listova i stvara okruženje koje gljivične spore jednostavno ne vole“, objašnjava on. Ne ubija postojeću infekciju, već je preseca u startu. Zato ga nanosite dok su listovi još čisti.

Nanesite tanak sloj na svaki list, s obe strane. Cilj je pokriti površinu sitnim česticama na kojima spora ne može da preživi. Sumpor se koristi u baštovanstvu vekovima, pa nije neki novi trik, samo zaboravljen.

Kada sumpor ne sme da se nanosi

Dve stvari lako pokvare ceo trud. Kiša spira sumpor sa lišća, pa posle svakog pljuska morate ponovo da prskate. I vrućina. Na visokim temperaturama sumpor može da ošteti list, zato ga ostavite za hladnije dane.

Čim temperature padnu, vratite se rutini. Pepelnica i rđa napadaju po istom obrascu, pa ista kombinacija, vazduh, čistoća i tanak sloj praha, drži i njih pod kontrolom.

A vi, da li čekate prve pege ili prskate unapred, i koji vam je trik do sada najbolje čuvao ruže?