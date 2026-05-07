- Ovo je poslednjih kilometar i po deonice koja je dugo predstavljala problem za saobraćaj. Put je ukupne dužine šest kilometara, sa šest metara širine asfalta, dok su ranije ovde bili putevi širine tri do četiri metra. Urađena su dva sloja asfalta i ivičnjaci. Očekujemo da u narednim danima dobijemo i upotrebnu dozvolu za vidikovac i da ga potom otvorimo – rekao je pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić.

Izvođenje radova na ovoj deonici bili su infrastrukturno zahtevan projekat, a ukupna vrednost investicije je oko pet miliona evra.

- Od makadamskog puta širine tri metra izgrađena je moderna saobraćajnica koja omogućava dvosmerni saobraćaj. Tokom radova ispravljene su pojedine krivine i prilagođena trasa puta. Prednost ove investicije je što je realizovana temeljno, a ukupna vrednost radova iznosi pet miliona evra – izjavio je Milan Bojović, direktor JP Gradac.

On je istakao da je Grad Čačak u protekloj deceniji asfaltirao više od 600 kilometara puteva, ali da se deonica na Kablaru izdvaja kao jedinstven inženjerski i turistički poduhvat

Meštanin Kablara Radojica Todorović ocenio je da će novi put imati veliki značaj za stanovnike ovog kraja, ali i za razvoj turizma.

- Ovaj put je nešto veliko za naš kraj i za ljude koji ovde žive. Posle mnogo godina dobili smo bolju povezanost sa gradom. Za nas je ovaj put kao sedmica na lotou. Ovo područje je veoma važno za naš turistički potencijal. I domaći i strani turisti najviše vole da odu do vidikovca i uživaju u pogledu. Sada će im taj pristup biti znatno lakši – naveo je Todorović.