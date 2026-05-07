Cicvara je tradicionalno jelo srpske kuhinje koje se priprema od najčešće od pšeničnog ili kukuruznog brašna, uz dodatak vode, mleka ili kajmaka, kao i domaćeg sira. Nekada je bila čest izbor zbog svoje pristupačnosti, visoke energetske vrednosti i lake svarljivosti.

U vremenu kada se sve više govori o zdravoj i prirodnoj ishrani, cicvara se izdvaja kao autentičan primer obroka bez industrijskih dodataka. Njena vrednost leži u jednostavnosti sastojaka, ali i u sposobnosti da zasiti i pruži energiju, što ju je nekada činilo osnovom ishrane u seoskim domaćinstvima.

Zašto je cicvara zdrava?

Sastoji se od prirodnih sastojaka - bez aditiva je, samo brašno, mlečni proizvodi i voda

Dobar je izvor energije - idealna je za dugotrajan osećaj sitosti

Pomaže varenju - naročito ako se pravi sa kajmakom ili jogurtom

Sadrži zdrave masti - iz domaćeg mleka i kajmaka

Sastojci:

250 g kukuruznog brašna

500 ml mleka (ili vode)

150 g kajmaka ili masnog sira

So po ukusu

Priprema:

U šerpi zagrejati mleko (ili vodu) i dodati so. Postepeno dodavati kukuruzno brašno uz neprestano mešanje. Kada se smesa zgusne, dodati kajmak ili sir i nastaviti mešanje dok ne dobije sjajnu i masnu teksturu. Služiti toplo, uz kiselo mleko, pavlaku ili turšiju.