Najjači “domaći herbicid” koji se najčešće koristi je kombinacija sirćeta i soli, uz pravilno vreme primene. Ovaj metod deluje direktno na list korova i brzo ga isušuje.
Sirće (sirćetna kiselina) razgrađuje biljno tkivo i izvlači vlagu iz biljke, dok so dodatno ubrzava isušivanje. Kada se sve to primeni po sunčanom danu, efekat se znatno pojačava jer toplota dodatno “spaljuje” biljku.
Kako se koristi (najvažniji deo)?
U praksi se pravi jednostavan rastvor:
- belo alkoholno sirće
- kuhinjska so
- malo deterdženta za sudove (da se bolje “zalepi” za list)
Sastojci se pomešaju i prskaju direktno po korovu, najbolje na suvom i sunčanom danu.
Zašto ovo važi za najefikasniji trik?
Ova metoda se smatra najefikasnijom jer:
- deluje brzo (korov počinje da vene već nakon 24h)
- ne zahteva kopanje ni čupanje
- uništava nadzemni deo biljke vrlo brzo
- jeftina je i lako dostupna
Međutim, važno je znati da je neselektivna – uništiće sve što poprskate, pa mora da se koristi pažljivo, samo na mestima gde ne želite rast biljaka (staze, pukotine, dvorišni pločnici).
Dugoročna “fora” koju koriste iskusni baštovani
Ako želiš da korov ne vraća brzo, najefikasniji dodatni korak je: malčiranje (prekrivanje zemlje) i redovno uklanjanje mladog korova pre nego što se ukoreni. To sprečava novo nicanje i daje dugotrajniji rezultat od bilo kog prskanja.
