Nikad ne bi trebalo da govorimo "Primi moje saučešće" ožalošćenima: Otac Predrag objasnio šta je pravilno reći
Autor:  Teodora Tojagić

Otac Predrag Popović objasnio je zašto nije dobro ožalošćenima reći „Primi moje saučešće“ i otkrio šta bi trebalo izgovoriti umesto toga. Njegove reči iznenadile su mnoge vernike.

 

Otac Predrag Popović već godinama važi za sveštenika koji vernike ne uči samo o veri, već i o ljubavi, međuljudskim odnosima i tome kako da život drže u balansu. Njegove besede i saveti često pomažu ljudima da pronađu utehu u teškim trenucima, a nedavno je govorio i o tome šta zapravo znači izjaviti saučešće na pravi hrišćanski način.

Prema njegovim rečima, rečenicu „Primi moje saučešće“ ne bi trebalo izgovarati ožalošćenima, jer ona, kako kaže, deluje površno i ne donosi utehu.

„Kada priđeš čoveku koji je izgubio voljenu osobu, nemoj da mu govoriš: ‘Primi moje saučešće’ ili ‘šta se desilo’. Tako se saučešće ne izjavljuje. Umesto toga, priđi i reci mu: ‘Hristos vaskrse’. Možda će ga to zbuniti, možda će se pitati zašto mu to govoriš baš u tom trenutku, ali kasnije će shvatiti. Te reči će mu se otkriti kada mu bude najpotrebnije“, objasnio je otac Predrag u video-obraćanju na svojoj Fejsbuk stranici.

On je zatim detaljnije razjasnio zašto je ovakav način izražavanja empatije mnogo dublji i primereniji od uobičajenih fraza.

Ako te taj čovek upita: ‘Zašto si mi rekao Hristos vaskrse?’, ti ćeš mu odgovoriti: ‘Zato što sam ti doneo radosnu vest – da tvoj otac, majka, brat, dete ili ko god da je otišao, zapravo nije mrtav. Ako je Hristos vaskrsao, i oni će vaskrsnuti. Oni te već čekaju u budućnosti, a ti se nadaj i svom vaskrsenju i ponovnom susretu s njima’“, poručio je sveštenik.

 
