Božur sa svojim raskošnim cvetovima jedan je od najlepših ukrasa svake bašte. Među omiljenim je vrstama cveća u Srbiji. Opevan je u pesmama i u narodu je poznat i pod imenima arapče, duhovska ruža, kraljev cvet… Potiče iz Kine, a samo ime božura prevedeno sa kineskog znači najlepši.

Božur je u Kini simbol bogatstva, lepote, časti. Zajedno sa cvetom šljive tradicionalni je simbol najmnogoljudnije zemlje sveta. U kineskoj umetnosti se koristi simbolično, a motivi cveta božura mogu se naći na svili, posuđu i drvenim rezbarijama.

Veruje se da božur donosi sreću ženama, da doprinosi blagostanju porodice i to je cvet koji čuva kuću od zlih sila. Legenda kaže da su prve božure u Englesku donele rimske legije još 1200. godine, dok se u centralnoj Evropi uzgaja duže od 600 godina. U početku je taj cvet ukrašavao kraljevske vrtove, zbog čega se i zove kraljevski cvet.

Razmnožava se reznicama

Božur (lat. Paeonia) je višegodišnja zeljasta ili poludrvena biljka koja može da živi i do 15 godina. Uspeva na plodnom, slabo kiselom zemljištu umerene vlage. Otporan je na niske temperature i mraz, pa u našim klimatskim uslovima dobro prezimljava.

Razmnožava se deljenjem korena i sadnjom mladih reznica u dobro pripremljenu zemlju isključivo u jesen – od sredine septembra do sredine oktobra. Sadi se u dubljim jamama, a razmak među sadnicama trebalo bi da bude između pola i jednog metra da bi biljka imala mesta da se širi.

S obzirom na to da je božur višegodišnja biljka, zemljište u koje se sadi mora se dobro pripremiti dodavanjem stajnjaka. Iako dobro podnosi hladnoću, stručnjaci za baštovanstvo savetuju da se cveće pre zime pokrije kako bi u proleće brže i lakše isteralo novo izdanke.

Božur je vrlo zahvalno cveće jer ne traži posebnu negu a godinama može da poraste i do metar visine sa bogatim prelepim cvetovima.

Raskošan cvet

Božur cveta od marta do maja. Cvet je krupan, pojedinačan, polusimetričan i može da bude bele, ružičaste, žute, pink, crvene i ljubičaste boje. Cvetovi božanstveno mirišu. Imaju duge drške pa su pogodni su za elegantne bukete. Biljka dugo može da opstane na jednom mestu. Kada potroši hranljive sastojke iz zemlje počinje da kržlja i to je znak da je treba presaditi na drugo mesto.

Božur ne podnosi zemlju natopljenu vodom pa je propusnost tla izuzetno važna prilikom sadnje. Ne voli ni isušeno zemljište pa je umereno zalivanje jedan od uslova za uspešno gajenje ovog cveća.

Božur voli sunce pa je idealno ga posaditi na osunčanim mestima u bašti, ali podjednako dobro uspeva i u velikim saksijama.

Malo nege i pažnje je dovoljno da vam božur uzvrati na najlepši način cvetovima koji ulepšavaju svaku baštu.