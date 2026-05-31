U OVO VREME NE SMETE IĆI NA GROBLJE Možete navući veliku bedu

Iako je savremeno doba u velikoj meri uticalo na to da pojedini stari običaji padnu u zaborav, mnogi se u našem narodu i dalje pažljivo čuvaju i prenose sa kolena na koleno. Među njima se posebno izdvajaju oni koji su čvrsto vezani za glavna životna razdoblja, počevši od samog rođenja i krštenja, pa sve do poslednjeg ispraćaja na večni počinak. Odlaskom na grob mi im iznova odajemo počast, a pravila ponašanja i običaji nakon sahrane imaju izuzetno veliki značaj u našoj tradiciji.

Hrišćanstvo jasno ističe da je dužnost svakog od nas da čuva uspomenu na svoje pretke. To ćemo svakako najbolje učiniti kroz iskrene molitvene razgovore sa njima, topla sećanja na divne dane koje smo proveli zajedno i naravno redovnom posetom njihove večne kuće.

Prema crkvenim pravilima vi u svakom trenutku i kad god to poželite možete otići na groblje, čak i onda kada se u crkvi ne vrše zvanični pomeni za upokojene. Ipak, najveće nedoumice u narodu uglavnom stvaraju veliki verski praznici, jer mnogi ljudi smatraju da se za Božić i Uskrs ne posećuju preminuli, što je zapravo potpuno pogrešno mišljenje.

Naime, dan kada je Isus Hrist pobedio smrt i na taj način svim ljudima podario večni život slavi se nekoliko dana. Upravo je drugi dan po uskrsnuću, poznatiji kao Pobusni ponedeljak, posvećen preminulima i tada prema starim običajima treba pobusati grobove najmilijih busenjem sa zelenom travom.