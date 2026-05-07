Pre nedelju dana na Prvom programu RTS-a počelo je emitovanje serije "Nobelovac".

Život književnika Iva Andrića ispripovedan je i u televizijskoj seriji, a osam epizoda rasvetljavaju i ključnu figuru u životu ovog velikana. Scenario i režiju potpisuje glumac Tihomir Stanić, koji se godinama pripremao za ovaj projekat.

Jelena Mijović, koscenaristkinja serije, navela je da je autorski tim prikupljao građu i konsultovao sve raspoložive izvore kako bi što autentičnije predstavili ličnost Ive Andrića.

Život našeg nobelovca bio je prepun avantura. O njemu se danas pričaju mnoge priče koje polako prerastaju u legende. Jedna od njih je i ona sa tajnom apartmana 144 u Sokobanji.

Naš proslavljeni nobelovac uvek je pažljivo birao mesto svog odmora, a jednom se često vraćao, gde je čak i nastala knjiga “Na Drini ćuprija”.

Sokobanja je mesto koje je Ivo Andrić rado posećivao, a njegove šetnje i druženja sa meštanima i dan-danas se prepričavaju u ovom mestu na jugu Srbije.

Najčuveniji apartman u Sokobanji i dalje je apartman 144 na drugom spratu hotela “Moravica” u kome je Andrić odsedao i koji su Sokobanjci pretvorili u spomen sobu sa policama, sofama, foteljama, knjigama, priborom za jelo i drugim stvarima koje je koristio.

Godine 2011. apartman je otvoren za posetioce, a godišnje ga poseti oko 50.000 turista.

- Sa svima je stao da popriča – i sa seljakom i sa prodavcem na pijaci i sa doktorima i sa radnicima. Nikada nije prošao pored nas zaposlenih u hotelu da nas ne zapita kako smo i šta radimo - rekla je Slađana Antanasković, lokalna frizerka, za agenciju Beta.

Ona je istakla i to da je Ivo Andrić često voleo da počasti meštane Sokobanje, pa su mnogi hrlili ka hotelu Moravica kad god je on tu boravio.