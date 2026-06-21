- Velika je vrućina, kao da ima 50 stepeni, a jedini spas nam je pored Morave i u debeloj hladovini. Ovo sam slučajno izašao do prodavnice i pokajao se. Sutra od 12 do 18 sati nema me u centru grada, kaže za RINU jedan od retkih prolaznika kog smo zatekli na ulici.

Još topliji dan baš u Čačku najavljen je za sutra kada je ujedno i prvi dan leta, a meteorolozi su najavuli maksimalnu dnevnu temperaturu do 32 stepena.

Tokom prethodnih dana velike gužve zabeležene su na Gradskim bazenima, gde građani traže spas od vrućina.

Krajem juna trebalo bi da počne kupališna sezona i na gradskoj plaži u Čačku.

Tačan termin otvaranja kupališta zavisiće od meteoroloških okolnosti.

- Nakon formiranja jezera, Zavod za javno zdravlje Čačak, kao i svake godine, izvršiće analizu kvaliteta vode i saopštiti da li je voda zadovoljavajućeg kvaliteta, rekli su iz SC Mladost.