- Prave ga Presečka reka koja izvire na obroncima planine Čemernice i Jamčica u selu Močiocima, reka dalje teče kroz četiri kanjona daleko od puteva i naseljenih sela, prvi je Visočki, gde se mogu videti i termalni izvori, a na potezu od Radoševa do Kruščice se nalazi suženje i kaskadni vodopad visine oko 2 metra. Na tom delu reka je uska i ulazi u kanjon Orlovače i ovaj deo može da se uporedi sa Tarom. Veliki Rzav je jako lepa i uzbudljiva reka, koja protiče kroz čist krečnjački kanjon, sa jako brzim protokom vode i konstantnim manjim bukovima, kažu za RINU u Sportsko - turističkom centru Arilje.

Upravo ovaj dar prirode jedan je od najvećih turističkih potencijala opštine Arilje, jer svake godine baš zbog Velikog Rzava tu dođe veliki broj posetilaca. To je jedno od najpopularnijih kupališta u zapadnom delu Srbije, pa ovde svoju oazu tokom letnjih meseci pronalaze ne samo Ariljci, već i građani susednih opština i gradova.

Veći deo obale je preuređen u funkcionalne plaže i to neobičnih imena poput Bose Noge, Sonjinih Čari, Žute stene. Tu se nalazi i rečno ostrvo Uski vir koje je pešačkim mostom povezano sa stazom i asfaltnim putem, a svakog jula tu se održava i festival ARLEM. Plaže su pogodne za bavljenje sportom, a voda Velikog Rzava idealna za avanturu.

- Kad je vodostaj odgovarajući Veliki Rzav odličan je za rafting. Pre deset godina zaljubljenici u čistu prirodu prvi put su krenuli nizvodno i od tada se išlo nebrojeno puta u raznim čamcima po raznim vodostajima i raznim delovima Velikog Rzava. Ono što je najvažnije jeste da na ovoj reci nikada nije isto i nikada nije dosadno. Dobar vodostaj garantuje dobru zabavu za ljubitelje raftinga, ističu u Sportsko - turističkom centru Arilje.

Osim što je prava oaza za ljubitelje netaknute i čiste prirode, reka Veliki Rzav omiljeno je mesto i brojnih ribolovaca. U njenim vodama najviše žive lipljen i pastrmka, a vrlo često vešti pecaroši mogu da uhvate i klena. Ribolov na ovoj reci dozvoljen je sedam meseci u godini od marta do oktobra.