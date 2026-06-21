Da bi pasulj da ne nadima zaista i bio takav, nije dovoljno samo da ga skuvate, već da prvu vodu posle ključanja prosto bacite. To je deo koji većina preskoči iz žurbe, a baš tu ostaju materije zbog kojih kasnije stomak pravi koncert. Drugi trik dolazi malo kasnije u tekstu, kad ubacite jedan začin direktno u šerpu.

Zašto pasulj uopšte stvara gasove

Pasulj spada u bogatije mahunarke. Kaloričan je, ali pun proteina, kalijuma, gvožđa, fosfora i vitamina B grupe. Problem prave složeni šećeri koje creva teško razlažu. Otud nelagoda posle obroka. Dobra vest, na to možete uticati pre nego što šerpa uopšte dođe na vatru.

Kako pasulj da ne nadima, a da ne preskočite najvažniji korak

Prvi korak je namakanje. Pasulj ostavite u hladnoj vodi preko noći, kao u bakinoj kuhinji. Voda izvuče veliki deo onoga što izaziva gasove. Ujutru pasulj nalijte svežom vodom i pustite da provri. Posle desetak minuta tu prvu vodu obavezno procedite i bacite. Tek onda nalijte toplu vodu i nastavite kuvanje.

Koji sastojak da dodate u vodu

Sada dolazi onaj jedan začin. U vodu za kuvanje ubacite lovorov list, kim, majoran, majčinu dušicu ili komadić đumbira. Ti začini smiruju varenje i sprečavaju stvaranje gasova. Đumbir i kim rade najjače, pa ako birate jedan, neka bude jedan od njih. Dovoljan je sasvim mali komad.

Da li namakanje pasulja zaista pomaže

Da. Namakanje preko noći razgrađuje deo nesvarljivih šećera i skraćuje vreme kuvanja. Kombinacija namakanja, bacanja prve vode i začina daje pasulj bez gasova u skoro svakoj kuhinji.

Recept za pasulj sa suvim mesom

Za punu šerpu trebaće vam:

450 g pasulja (tetovac ili gradištanac)

2 glavice crnog luka i 1 struk praziluka

2 lovorova lista

300 g suvih rebaraca

1 kašičica aleve paprike, pola kašičice bibera, 1 kašika začina

2 kašike brašna, 30 ml ulja, so

Namočeni pasulj ujutru stavite da provri, kuvajte desetak minuta, pa procedite prvu vodu. Nalijte toplom vodom, dodajte sitno seckani luk i lovor. Šargarepu naseckajte, propržite s lukom i dodajte u šerpu. Ubacite suvo meso. Kuvajte sat i po do dva, zavisno od vrste pasulja, i dolivajte vodu koliko čorbast pasulj želite.

Na kraju spremite zapršku. Zagrejte ulje, dodajte brašno i pržite da ne zagori. Malo ohladite, umešajte alevu papriku, pa sve sipajte u pasulj koji ne nadima. Začinite, posolite i kuvajte još pet minuta.

A vi, da li bacate prvu vodu ili ste navikli da kuvate pasulj iz jednog naliva? Napišite u komentarima šta kod vas najbolje radi.

Da li je bolje pasulj namakati preko noći ili nekoliko sati?

Preko noći je najbolje. Što duže stoji u vodi, lakše se vari i kraće se kuva, pa manje nadima.

Koji začin najviše sprečava gasove od pasulja?

Đumbir, kim i majoran su najefikasniji. Dodajte ih direktno u vodu za kuvanje i smanjite kasniju nelagodu.

Zašto se baca prva voda od pasulja?

U prvoj vodi ostaju materije koje izazivaju gasove. Bacanjem te vode pasulj postaje lakši za varenje.