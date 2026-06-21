S prvim danom stigle su i nove cene, koje su šokirale posetioce - za ležaljku i dušek valja izdvojiti do 2.000 dinara!

Iako su temperature već od ranih prepodnevnih sati bile prave letnje, reporteri Kurira zatekli su više ljudi duž plaže nego u kafićima i restoranima.

Većina lokala tokom prepodneva bila je poluprazna. A tamo domaća kafa košta od 210 do 280 dinara, dok za "nes" treba platiti od 310 do 400 dinara. Za pivo je potrebno izdvojiti od 330 do čak 760 dinara. Sendviči se prodaju po cenama od 380 do 1.200 dinara, kugla sladoleda košta 150 dinara, krofnice 300, kuvani kukuruz takođe 300, dok kokice koštaju od 100 do 400 dinara.Pljeskavice na kioscima koštaju 500 dinara, a u restoranima 1.500, dok je cena za 10 ćevapa u pojedinim lokalima 1.500 dinara. Pice uglavnom koštaju oko 1.400 dinara, kao i paste. Čorbe su od 500 do 700 dinara, a salate 600.

Posetioce su šokirale i cene flaširane vode - 0,75 l u lokalima košta od 325 do 520 dinara. Ceđeni sokovi nisu uopšte povoljni, pa tako limunada košta od 300 do 500 dinara. Jedan lokal iznajmljivanje dušeka na paletama naplaćuje čak 2.000 dinara, a piće nije uključeno u tu cenu.

Paprene cene

Naravno, mnogi će spas od vrućine potražiti na plaži, gde će zabosti suncobran i raširiti peškirče, doneti stolice na rasklapanje, rashladne torbe sa sendvičima, grickalice i piće...

Danas počinje leto Leto za stanovnike severne Zemljine polulopte počinje danas u 10.24 sata, dok će istovremeno za stanovnike južne polulopte početi zima, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković". Obdanica će trajati 15 sati i 36 minuta, a noć osam časova i 24 minuta. Danas Sunce pravi svoj najveći dnevni luk iznad horizonta. Leto će trajati 93 dana, 15 sati i 40 minuta, a završiće se 23. septembra u 02.05, kada počinje jesen. Pet sezonskih linija do Ade Podsetimo, u prestonici je juče stupio na snagu letnji red vožnje na linijama javnog prevoza putnika, a istovremeno se uvodi i pet sezonskih linija koje će saobraćati ka Adi Ciganliji, i to od Trga republike do Ade Ciganlije i Vidikovca (Ada 1), od Zemuna do Ade Ciganlije (Ada 2), od Konjarnika do Ade Ciganlije (Ada 3), od Mirijeva do Ade Ciganlije (Ada 4) i od Bežanijske kose do Ade Ciganlije (Ada 5). Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, tokom primene letnjeg reda vožnje na gradskim linijama radnim danima će saobraćati 1.372 vozila, subotom 970, a nedeljom 910 vozila.