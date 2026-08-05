Kupatilo je veoma važan deo našeg doma, jer se u njemu opuštamo, relaksiramo i pripremamo za novi dan.

Takođe, kada nam dođu gosti, želimo da se pohvalimo urednošću i čistoćom ovog dela naše kuće. Svi volimo da nešto lepo miriše u kupatilu, pa ostavljamo razne osveživače, aromu, i slično.

Ukoliko ste mislili da ste ispravno postavljali korpicu za miris u wc šolju, varate se.

Na Instagramu smo pronašli uputstvo kako se to pravilno izvodi. Sve što je potrebno je da utisnete korpicu u zadnji deo wc šolje u međuprostor iz kojeg izlazi voda kada je povučete.