Mnoge ruže početkom leta odrade svoj najraskošniji talas cvetanja, ali to ne znači da je sezona završena. Ako im početkom avgusta posvetite malo pažnje, mnoge sorte će ponovo stvarati pupoljke i cvetati sve do septembra, a u povoljnim vremenskim uslovima i do oktobra. Upravo zato iskusni baštovani ovaj period smatraju jednim od najvažnijih u godini kada je reč o negovanju ruža.

Precvetali cvetovi

Najvažniji posao tokom avgusta je redovno uklanjanje suvih cvetova. Nije reč samo o tome da grm izgleda urednije. Kada cvet uvene, ruža prirodno počinje da stvara plod i seme, zbog čega postepeno usporava razvoj novih pupoljaka. Uklanjanjem precvetalih cvetova biljka energiju ponovo usmerava na cvetanje, a ne na sazrevanje semena.

Cvet nije dovoljno samo otkinuti rukom. Odsecite ga zajedno s delom stabljike, tako da rez bude nekoliko milimetara iznad prvog potpuno razvijenog lista (s pet liski) ispod cveta. Tako će ruža lakše da podstakne razvoj novog izdanka i novih pupoljaka. Što se precvetali cvetovi redovnije uklanjaju, to će ruža duže ostati puna pupoljaka, piše Ideal Home.

Dubinsko zalivanje

Letnje vrućine dodatno opterećuju biljku, pa je pravilno zalivanje jednako važno kao i sečenje suvih cvetova. Greška koju mnogi rade jeste svakodnevno površinsko zalivanje. Time se navlaži samo gornji sloj zemlje, dok koren ostaje bez dovoljno vlage.

Mnogo je efikasnije jednom ili dvaput nedeljno obilnije zaliti zemljište kako bi voda doprla do dubljih delova korenskog sistema. Zalivati je najbolje rano ujutro ili predveče, kada sunce nije jako, a vodu usmeriti prema tlu, a ne po lišću i cvetovima. Tako se smanjuje i mogućnost razvoja bolesti.

Bolesti i štetočine

Visoke temperature i sparan vazduh stvaraju idealne uslove za razvoj gljivičnih bolesti. Crna pegavost i pepelnica među najčešćim su problemima koji se pojavljuju upravo u drugom delu leta, a mladi izdanci često privlače lisne uši.

Zato grmove treba pregledati svakih nekoliko dana. Sve listove na kojima su se pojavile tamne pege, bela prevlaka ili druga oštećenja treba odmah ukloniti kako se problem ne bi proširio. Dobro je i ukloniti preguste izdanke koji sprečavaju strujanje vazduha, jer se vlaga na takvim mestima duže zadržava.

Prihrana

Ako ruže nakon prvog talasa cvetanja još nisu prihranjene, početak avgusta je poslednja prilika za đubrivo bogato kalijumom koje podstiče razvoj novih cvetova i pomaže biljci da zadrži snagu do kraja sezone. Ali krajem meseca prihranu treba prekinuti. Naime, prekasno podsticanje novog rasta može rezultirati mladicama koje neće imati dovoljno vremena da sazru pre zahlađenja.

Avgust zato nije mesec velikih zahvata, nego redovne nege. Nekoliko minuta svakih nekoliko dana dovoljno je da ruže ostanu zdrave, nastave da razvijaju nove pupoljke i cvetaju znatno duže nego što bi to učinile bez ovih jednostavnih, ali važnih koraka.