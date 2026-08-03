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Kako oterati ose? Miris koji ne vole i greška koju svi prave
Shutterstock | CL-Medien Shutterstock

Kako oterati ose? Miris koji ne vole i greška koju svi prave

13:00
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Autor:  Jadranko Žugić

Kako leto odmiče, ose postaju sve napornije i agresivnije, pa boravak u dvorištu ili bašti mnogima može da pokvari pravo zadovoljstvo.

 

Stručnjaci upozoravaju da upravo u avgustu ose najčešće kreću u intenzivnu potragu za hranom, zbog čega se mnogo češće približavaju ljudima.

Iako početkom leta pomažu u suzbijanju drugih štetočina, krajem sezone njihove zalihe hrane se smanjuju, pa ih privlače slatki napici, voće, ostaci hrane i prepune kante za smeće. Zbog toga je važno ukloniti sve što ih može privući.

Mirisi koje ose ne podnose

Stručnjaci preporučuju korišćenje eteričnih ulja jakog mirisa, koja mogu pomoći da ose zaobiđu vašu baštu ili terasu. Među najefikasnijima su ulje nane, karanfilića, citronele i eukaliptusa.

Pošto ose pronalaze hranu prvenstveno pomoću mirisa, intenzivne arome ovih biljaka mogu ih zbuniti i učiniti prostor manje privlačnim.

Greška koju mnogi prave

Najčešća greška je što ljudi eterična ulja nanesu samo jednom i očekuju dugotrajan efekat. Međutim, mirisi na otvorenom brzo isparavaju pod uticajem sunca, toplote i vetra.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se ulja obnavljaju na svaka dva do tri dana, kao i da se postavljaju na senovita mesta, poput prostora ispod stola, stolica ili nadstrešnica, gde će njihov miris duže trajati.

Pored toga, preporučuje se da hrana i slatki napici uvek budu pokriveni kada boravite napolju, da se redovno uklanja opalo voće iz dvorišta i da kante za smeće budu zatvorene i često pražnjene. Upravo ove sitnice mogu biti presudne da ose vašu baštu zaobiđu u širokom luku.

(express)

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