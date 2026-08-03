Danas vrede bogatstvo

Danas, na talasu nostalgije i povratka estetike sedamdesetih i osamdesetih u modi, dizajnu i umetnosti, ovaj predmet je ponovo tražen, pa bi provera tavana i podruma mogla rezultirati velikim iznenađenjem, jer originalni modeli danas vrede malo bogatstvo. Na primer, na Njuškalu se prodaju za nekoliko stotina evra, a najskuplji primerak košta čak 800 evra.

I drugi primeri podne i plafonske rasvete takođe drže svoju cenu, a danas koštaju od 100 do 400 evra, u zavisnosti od modela i stanja. Nova Gorica u Sloveniji nekada je bila poznata po fabrici nameštaja Meblo, koja je imala nešto poput ekskluzivnog prava uvoza novina u tadašnju Jugoslaviju. Kompanija Meblo je, između ostalog, proizvodila dizajnerske lampe od pleksiglasa za italijansku kompaniju Gucini, koje su danas veoma tražene.

Šezdesetih godina prošlog veka u Jugoslaviji su osnovane prve institucije koje su nastojale da razvijaju i promovišu dizajn u Jugoslaviji. Ljubljana je 1964. godine prvi put bila domaćin Međunarodnog bijenala industrijskog dizajna (BIO), iste godine je u Zagrebu osnovan CIO (Centar za industrijski dizajn), a 1972. godine je u Beogradu osnovan Dizajn centar.

Jesu li proizvodi u Jugoslaviji zaista bili kvalitetniji?