Apis je tokom akcije teško ranjen, ali je preživeo. Upravo tada počinje da se stvara njegova reputacija čoveka koji ne preza ni od čega kada veruje da služi višem cilju.

Ustoličenje Karađorđevića i novo doba

Nakon pada dinastije Obrenović na presto je dovedena dinastija Karađorđević. Na vlast dolazi kralj Petar I Karađorđević, čovek koga su mnogi smatrali simbolom demokratskije i slobodnije Srbije.

Iako je učestvovao u događaju koji je promenio tok nacionalne istorije, Apis nije pokušao da preuzme političku vlast. Ona je formalno prepuštena političarima i novoj dinastiji.

Međutim, njegov uticaj u vojnim krugovima postajao je sve veći. Tokom naredne decenije izgradio je mrežu ljudi od poverenja među oficirima i postao jedna od najuticajnijih figura u državi.

Mnogi su tvrdili da nijedna važna vojna odluka nije mogla biti doneta bez njegovog znanja ili odobrenja.

Stvaranje Crne ruke

Godine 1911. Apis zajedno sa grupom oficira i uglednih građana osniva organizaciju „Ujedinjenje ili smrt“.

Narod ju je mnogo bolje upoznao pod nazivom „Crna ruka“.

Njeni članovi smatrali su da Srbija mora aktivno raditi na oslobađanju teritorija pod austrougarskom i osmanskom vlašću i na stvaranju zajedničke države svih Srba.

Organizacija je imala stroga pravila, tajne zakletve i složenu mrežu saradnika. Delovala je u velikoj tajnosti, a njeni članovi bili su spremni na velike lične žrtve.

Za pristalice, Crna ruka bila je patriotska organizacija koja se borila za nacionalno oslobođenje.

Za protivnike, predstavljala je opasnu grupu koja je pokušavala da utiče na državnu politiku izvan legalnih institucija.

Čovek koji je znao sve

Krajem 1913. godine Apis je postavljen za šefa Obaveštajnog odeljenja Generalštaba srpske vojske.

To mesto dalo mu je ogromnu moć.

Njegovi agenti prikupljali su informacije širom Balkana, pratili politička zbivanja, vojne pokrete i aktivnosti stranih država. Pričalo se da Apis raspolaže podacima o gotovo svemu što se događa u Srbiji i njenom okruženju.

Zbog toga su ga mnogi smatrali najmoćnijim čovekom u zemlji, čak moćnijim od pojedinih ministara.

Njegovo ime počelo je da izaziva podjednako poštovanje i strah.

Senka nad Sarajevskim atentatom

Najveća istorijska kontroverza vezana za Apisa odnosi se na atentat u Sarajevu 28. juna 1914. godine, kada je pripadnik Mlade Bosne, Gavrilo Princip, ubio austrougarskog prestolonaslednika Franc Ferdinand.