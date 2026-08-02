Vrućine ne iscrpljuju samo nas, već i naše sobne biljke. Zbog visokih temperatura, možete da primetite da su počele da se suše, gube svežinu ili da usporeno rastu. Ali ne brinite. Jednostavan trik može da poveća vlažnost vazduha oko biljke, a da pritom ne dovede do truljenja korena.
Kupka od šljunka i vode
Odaberite plitku posudu koja je nešto šira od saksije i na dno rasporedite sloj šljunka visine oko dva do tri centimetra.
Potom sipajte vodu tako da visina vode ostane ispod vrha kamenčića, a na kamenčiće stavite saksiju sa biljkom.
Važno je da dno saksije ne dodiruje vodu i da stoji na isključivo suvim kamenčićima. U suprotnom, ako je koren neprestano u kontaktu sa vodom, zemlja će postati natopljena i smanjiće se dotok kiseonika, pa koren može da počne da truli.
Zbog toplote u prostoriji, voda iz plitke činije isparava, a samim tim se stvara mala zona povećane vlažnosti vazduha, koja okružuje listove.
Budući da mnoge sobne biljke vlagu upijaju upravo preko listova, ovakav način povećanja vlažnosti im pomaže da podnesu vrućinu, zadrže čvrste i sjajne listove i da sporije gube vlagu.
Ova kupka može da napravi bitnu razliku tokom tropskih talasa, a posebno će uživati biljke koje prirodno rastu u tropskim i suptropskim krajevima gde je vazduh bogat vlagom.
Tu spadaju monstera, filodendron, spatifilum, kalateja, maranta, alokazija, paprati, fitonija, difenbahija i mnoge orhideje.
S druge strane sukulentima i kaktusima ne treba povćana vlažnost vazduha, pa im kupka od šljunka neće doneti posebnu korist.
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