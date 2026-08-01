Klematis je prelepa, višegodišnja biljka penjačica , koja daje raznobojne, vijugave, povremeno mirisne cvetove. Raste slično kao vinova loza i može da se doda bašti na mnogo kreativnih načina, pa izgleda prelepo i na ogradi i na zidu i kada se postavi kraj samostojeće rešetke. A ako joj pružite odgovarajuću negu, nije neobično da klematis uspešno raste i cveta nekoliko decenija !

Gde i kada saditi klematis?

Najpovoljniji period za sadnju traje od proleća do jeseni, a ova biljka najbolje uspeva u zemljištu koje je plodno, bogato organskom materijom i dobro propušta vodu. Ako je zemlja teška i glinovita, preporučuje se da joj dodate pesak i kompost, kako bi se poboljšala njena struktura.

Klematis se uspešno gaji i u saksijama, ali je važno da posuda bude dovoljno prostrana. Veće saksije omogućavaju pravilan razvoj korena, dok drenažni otvori sprečavaju zadržavanje viška vlage, što može da dovede do truljenja korenovog sistema.

Ukoliko je potrebno presađivanje, najbolje uraditi to krajem zime ili početkom proleća, pre početka intenzivnog rasta.

Koliko često treba zalivati klematis?

Tokom prve godine nakon sadnje klematis zahteva redovnu vlagu kako bi se dobro ukorenio, a u tom periodu je obično dovoljno jedno obilnije zalivanje nedeljno.