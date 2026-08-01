Klematis je prelepa, višegodišnja biljka penjačica, koja daje raznobojne, vijugave, povremeno mirisne cvetove. Raste slično kao vinova loza i može da se doda bašti na mnogo kreativnih načina, pa izgleda prelepo i na ogradi i na zidu i kada se postavi kraj samostojeće rešetke. A ako joj pružite odgovarajuću negu, nije neobično da klematis uspešno raste i cveta nekoliko decenija!
Gde i kada saditi klematis?
Najpovoljniji period za sadnju traje od proleća do jeseni, a ova biljka najbolje uspeva u zemljištu koje je plodno, bogato organskom materijom i dobro propušta vodu. Ako je zemlja teška i glinovita, preporučuje se da joj dodate pesak i kompost, kako bi se poboljšala njena struktura.
Klematis se uspešno gaji i u saksijama, ali je važno da posuda bude dovoljno prostrana. Veće saksije omogućavaju pravilan razvoj korena, dok drenažni otvori sprečavaju zadržavanje viška vlage, što može da dovede do truljenja korenovog sistema.
Ukoliko je potrebno presađivanje, najbolje uraditi to krajem zime ili početkom proleća, pre početka intenzivnog rasta.
Koliko često treba zalivati klematis?
Tokom prve godine nakon sadnje klematis zahteva redovnu vlagu kako bi se dobro ukorenio, a u tom periodu je obično dovoljno jedno obilnije zalivanje nedeljno.
Kasnije biljka bude mnogo otpornija, ali tokom letnjih vrućina i dalje traži dodatnu pažnju. U periodima visokih temperatura zemlju treba redovno proveravati i zalivati kad se površinski sloj osuši. Važno je da se održava umerena vlažnost, ali i da se izbegava prekomerno natapanje jer će koren, ako ostane u vodi dugo, početi da truli.
Prihrana klematisa za bujno cvetanje
Da bi tokom sezone stvarao veliki broj cvetova, klematisu je potrebna redovna prihrana, a najčešće se koriste tečna đubriva namenjena cvetnicama, bogata azotom i kalijumom.
U periodu aktivnog rasta i cvetanja se preporučuje prihranjivanje jednom nedeljno, a koristiće mu i kompost, koji možete napraviti sami.
Orezivanje je ključ uspeha za klematis
Jedna od najvažnijih stavki u nezi klematisa jeste pravilno orezivanje, a od vremena i načina na koji skraćujete biljku direktno zavisi koliko će cvetova razviti.
Problem je u tome što različite sorte cvetaju u različitim periodima, pa se ne orezuju sve na isti način. Najčešći hibridi krupnih cvetova, koji često mogu da se pronađu u našim rasadnicima, uglavnom se orezuju krajem februara ili početkom marta.
Nakon prvog talasa cvetanja se preporučuje uklanjanje precvetalih delova do snažnih pupoljaka, a na taj način biljka često formira nove cvetove i drugi put procveta tokom iste sezone.
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