Verovatno vam ovo do sada nije palo na pamet, ali u pitanju je stara narodna mudrost – uz ovaj trik vaš dom neće biti samo blistavo čist, već će se i energija u prostorijama potpuno promeniti.

Dodavanje obične kuhinjske soli u vodu za pranje podova je stari domaćinski običaj koji se prenosio s kolena na koleno. Iako so svojim svojstvima pomaže u uklanjanju mrlja i neprijatnih mirisa, u narodnom verovanju ona ima mnogo dublje, simbolično značenje. Veruje se da so "upija" negativnu energiju koja se u kući nakuplja nakon svađa, stresnih perioda ili bolesti, te na taj način odnosi lošu energiju i stvara prijatniju atmosferu u domu.

Kada je najbolje primeniti ovaj trik?

Prema narodnom predanju, za ovakvo čišćenje ljudi se najčešće odlučuju kada osete da im dom više nije tako prijatan za boravak ili kada priželjkuju simboličan novi početak. Mnogi ovo praktikuju nakon dužeg perioda bolesti, selidbe, velikih porodičnih promena ili jednostavno – početkom svakog novog meseca, kako bi uneli osećaj reda i svežine.

Kako se priprema slana voda za podove?

Postupak je vrlo jednostavan ako želite da isprobate ovaj stari običaj:

U oko 10 litara vode dodajte jednu kašiku obične kuhinjske soli i dobro promešajte. Pre čišćenja, obavezno sklonite višak stvari i izbacite smeće, a zatim ovom otopinom temeljno obrišite podove.

Prema verovanju, preporučuje se da tokom čišćenja otvorite prozore kako bi se prostorije dobro provetrile. Istom ovom vodom možete prebrisati i kvake, police i druge površine koje često dodirujete.

Koliko često ovo treba raditi?

Oni koji se pridržavaju ovog običaja savetuju da se on sprovodi otprilike jednom mesečno. Cilj nije da svaki dan perete podove solju, već da to bude povremeno temeljno čišćenje koje donosi osećaj novog početka.

Iako za ove "energetske" efekte nema naučnih dokaza, mnogi i danas čuvaju ovaj ritual zbog tradicije i neverovatnog osećaja svežine koji donosi temeljno čišćenje. Na kraju krajeva, bez obzira da li verujete u simboliku soli, čist i provetren dom sigurno će pozitivno uticati na vaše raspoloženje.