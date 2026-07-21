Belgijanac igra srpsko kolo usred Knez Mihailove: Obukao našu nošnju, a Srbi ga uče korake (VIDEO)

Eduar Žakmin , poznatiji pod imenom People, Belgijanac je u svojim ranim 30-im, bez formalnog plesnog obrazovanja, ali sa impresivnim talentom za ples. Njegova energija i strast prema plesu sa drugim ljudima su zarazni – kako kaže, nikada nije voleo plesati sam, već učiti od drugih i povezivati se kroz ples.

Njegov projekat da povezuje ljude jednim plesnim korakom po korak nastao je sasvim slučajno tokom pandemije. Pre zatvaranja klubova, Eduar je radio kao DJ i muzički producent u Belgiji, a zaljubio se i u salsu. Kada su plesne aktivnosti nestale 2020. godine, bio je razočaran, ali čim se svet otvorio 2021, otišao je u park da pronađe ljude sa kojima može plesati. Tamo je upoznao grupu koja je plesala Charleston u stilu 1920-ih i odmah je tražio da ga nauče.

Snimak njihovog plesa postavio je na TikTok i preko noći video je eksplodirao – sa nula pratilaca na višeod 9.000 pregleda, a ljudi su počeli da ga pozivaju da dođe i u njihove gradove. Od tada je putovao po različitim zemljama, finansirajući avanture od svoje DJ i muzičke karijere, a danas ima mali tim montažera i asistenta za logistiku. Prihod mu dolazi direktno od pregleda na YouTube-u i Facebook-u, ali i kroz brendove sa kojima sarađuje.