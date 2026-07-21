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Belgijanac igra srpsko kolo usred Knez Mihailove: Obukao našu nošnju, a Srbi ga uče korake (VIDEO)
Printscreen/YouTube

Belgijanac igra srpsko kolo usred Knez Mihailove: Obukao našu nošnju, a Srbi ga uče korake (VIDEO)

21:00
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Autor:  Teodora Tojagić

Belgijanac Eduar Žakmin, poznat kao People, putuje svetom i uči različite plesove, od salse do srpskog kola, a njegovi video snimci povezuju ljude.

 

Eduar Žakmin, poznatiji pod imenom People, Belgijanac je u svojim ranim 30-im, bez formalnog plesnog obrazovanja, ali sa impresivnim talentom za ples. Njegova energija i strast prema plesu sa drugim ljudima su zarazni – kako kaže, nikada nije voleo plesati sam, već učiti od drugih i povezivati se kroz ples.

Njegov projekat da povezuje ljude jednim plesnim korakom po korak nastao je sasvim slučajno tokom pandemije. Pre zatvaranja klubova, Eduar je radio kao DJ i muzički producent u Belgiji, a zaljubio se i u salsu. Kada su plesne aktivnosti nestale 2020. godine, bio je razočaran, ali čim se svet otvorio 2021, otišao je u park da pronađe ljude sa kojima može plesati. Tamo je upoznao grupu koja je plesala Charleston u stilu 1920-ih i odmah je tražio da ga nauče.

Snimak njihovog plesa postavio je na TikTok i preko noći video je eksplodirao – sa nula pratilaca na višeod  9.000 pregleda, a ljudi su počeli da ga pozivaju da dođe i u njihove gradove. Od tada je putovao po različitim zemljama, finansirajući avanture od svoje DJ i muzičke karijere, a danas ima mali tim montažera i asistenta za logistiku. Prihod mu dolazi direktno od pregleda na YouTube-u i Facebook-u, ali i kroz brendove sa kojima sarađuje.

Njegova misija je jasna: doneti radost ljudima, graditi mostove i prikazivati različite kulture sveta kroz ples.

"Ples je moćan alat za sve emocije – radost, tugu, ljutnju ili bilo šta drugo", kaže Eduar.

Iako ga ljudi često odbijaju kada traži da ga nauče svoje plesne korake, što ne vidi na video snimcima, odustajanje nije opcija.

Zanimljivo je da je People posetio i Srbiju, gde je učio da igra tradicionalno srpsko kolo, dodajući još jednu kulturu u svoju rastuću kolekciju plesnih iskustava širom sveta.

Pogledajte kako se proveo u Srbiji, ali i kako je zaigrao razna kola:

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Njegovi video snimci odražavaju tu strast i radoznalost – svaki ples je prilika da se stvore novi trenuci i nova prijateljstva. Eduar Žakmin, poznat kao People, dokaz je da ples zaista povezuje ljude bez granica.

 
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