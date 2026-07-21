Ljuštenje većih količina jabuka mnogima predstavlja zamoran i dugotrajan posao, posebno kada pripremate pitu, džem, kompot ili sok. Međutim, jedan domišljat trik pokazao je da se kilogram jabuka može oljuštiti za svega nekoliko minuta – i to uz pomoć alata koji mnogi već imaju u garaži ili radionici.
Sve što vam je potrebno jeste aku-bušilica (ili obična električna bušilica) i guljač za povrće. Jabuka se pažljivo nabode na burgiju ili odgovarajući nastavak, bušilica se uključi na manju brzinu, a dok se voće okreće, guljačem se kora skida ravnomerno i gotovo bez ikakvog napora.
Na ovaj način jedna jabuka može biti oljuštena za svega nekoliko sekundi, pa se kilogram pripremi za manje od dva minuta.
Trik koji je oduševio milione
Snimak ovog jednostavnog postupka već godinama kruži internetom, a posebnu popularnost stekao je nakon što je postao viralan na Redditu. Autor videa otkrio je da je za ideju zaslužan njegov otac, za koga kaže da je "najspretniji čovek na svetu".
Pored brzine, porodica vodi računa i o tome da ništa ne završi kao otpad. Kore od jabuka ne bacaju, već ih odnose na lokalne farme, gde služe kao hrana za životinje ili se koriste za kompostiranje.
Za koje recepte je ovaj trik idealan?
Ovakav način ljuštenja posebno je praktičan kada pripremate:
- pitu od jabuka,
- domaći džem ili marmeladu,
- kompot,
- sok od jabuke,
- voćni pire ili kašice.
Ipak, savetuje se da bušilicu koristite na najmanjoj brzini i da budete oprezni prilikom rada kako biste izbegli povrede. Takođe, alat koji dolazi u kontakt sa hranom treba prethodno dobro očistiti i dezinfikovati.
Ako često pripremate kolače ili zimnicu od jabuka, ovaj jednostavan trik mogao bi da vam uštedi mnogo vremena i truda.
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