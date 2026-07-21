Na ovaj način jedna jabuka može biti oljuštena za svega nekoliko sekundi, pa se kilogram pripremi za manje od dva minuta.

Trik koji je oduševio milione

Snimak ovog jednostavnog postupka već godinama kruži internetom, a posebnu popularnost stekao je nakon što je postao viralan na Redditu. Autor videa otkrio je da je za ideju zaslužan njegov otac, za koga kaže da je "najspretniji čovek na svetu".

Pored brzine, porodica vodi računa i o tome da ništa ne završi kao otpad. Kore od jabuka ne bacaju, već ih odnose na lokalne farme, gde služe kao hrana za životinje ili se koriste za kompostiranje.

Za koje recepte je ovaj trik idealan?

Ovakav način ljuštenja posebno je praktičan kada pripremate: