U mrklom mraku par metara ispod površine Savskog jezera se krije čitav jedan svet, omiljena destinacija domaćih ronilaca. Ovi hrabri momci i devojke se ne boje raznog živog sveta koji okupira ove vode . Recimo, meduza, somova od dva metra, patuljastih somića i tolstolobika. U svojim turama im je ova tajanstvena figura devojke mesto omiljeno za istraživanje.

Ronilac Janez Kranjc je jednom prilikom i naveo da odavno nisu videli soma većeg od 1,7 metara. Kako kaže, davno, ranijih godina, viđali i veće, ali misli da su oni uginuli i da trenutno nema onih dužih od dva metra. Nas ipak zanima nešto što nije nastalo prirodnim putem, a ne postoje informacije koje govore na koji način je dospelo u Adu Ciganliju.

U mrklom mraku umetničko delo