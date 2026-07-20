Do sredine leta svi usevi u bašti su već posađeni, ali većina još nije dala rod. Iako može izgledati da u ovom periodu nema mnogo posla, upravo kraj leta donosi niz važnih aktivnosti koje mogu značajno uticati na kvalitet i količinu buduće berbe. Evo koje poslove bi trebalo obaviti u julu.
Prihranite cveće i žbunje
Cvetnicama i bobičastom žbunju sredinom leta najviše odgovaraju fosforno-kalijumska đubriva. Ona podstiču obilnije cvetanje i pomažu sazrevanje plodova. Prihranu je najbolje obaviti jednom mesečno, po oblačnom vremenu, a pre toga biljke dobro zaliti.
Prihranite voćke
Voćkama su u julu takođe potrebni fosfor i kalijum. Ovi elementi doprinose većim, ukusnijim i kvalitetnijim plodovima. Važno je da se đubrivo ne primenjuje kasnije od mesec dana pre planirane berbe.
Orežite biljke
U julu je vreme za sanitarnu rezidbu. Uklonite precvetale cvetove sa ruža, ljiljana, muškatli i drugih ukrasnih biljaka. Kod drveća odstranite grane koje rastu ka unutrašnjosti krošnje ili zasenjuju druge izdanke, kao i sve polomljene i bolesne grane. Ne zaboravite ni redovno košenje travnjaka i uklanjanje korova.
Zaštitite baštu od štetočina i bolesti
Sredinom leta aktivni su brojni štetni insekti, poput krompirove zlatice, lisnih vaši, paukovih grinja i žičara. Biljke treba pregledati i reagovati čim se pojave prvi znaci bolesti ili prisustva štetočina, poput žutih pega na lišću, naslaga, larvi ili jaja.
Ako su biljke već počele da rađaju, prednost dajte biološkim preparatima ili prirodnim sredstvima umesto hemijskih insekticida. Nakon tretmana korisno je okrečiti stabla voćaka, postaviti klopke za štetočine i zasaditi biljke koje svojim mirisom odbijaju insekte i glodare.
Ogrnite krompir
Ogrtanje krompira jedan je od najvažnijih julskih poslova. Zemlja se nagrne oko stabljike kako bi se formirao humak, čime se podstiče razvoj većih i kvalitetnijih krtola.
Uklonite zaperke sa povrća
Kod paradajza, paprike i patlidžana potrebno je ukloniti bočne izdanke, odnosno zaperke. Na taj način biljka usmerava više energije na razvoj glavnih plodova, koji postaju krupniji i kvalitetniji.
Redovno zalivajte baštu
Jul je najčešće najtopliji mesec u godini, pa je biljkama potrebno više vode. Većinu povrtarskih kultura treba zalivati najmanje dva puta nedeljno, a tokom velikih vrućina i češće. Da bi se zemlja sporije isušivala, preporučuje se malčiranje gredica.
Berite zrele plodove
U julu počinje berba mnogih kultura. Sazrevaju kajsije, breskve, prve sorte paradajza, krastavaca i tikvica, kao i brojne letnje bobice. Plodove berite redovno kako biste podstakli dalje rađanje, a po želji ih možete odmah preraditi ili konzervisati. Takođe, ne zaboravite da redovno berete zelenu salatu i začinsko bilje kako bi nastavili da daju nove listove.
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