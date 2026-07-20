Ogrtanje krompira jedan je od najvažnijih julskih poslova. Zemlja se nagrne oko stabljike kako bi se formirao humak, čime se podstiče razvoj većih i kvalitetnijih krtola.

Uklonite zaperke sa povrća

Kod paradajza, paprike i patlidžana potrebno je ukloniti bočne izdanke, odnosno zaperke. Na taj način biljka usmerava više energije na razvoj glavnih plodova, koji postaju krupniji i kvalitetniji.

Redovno zalivajte baštu

Jul je najčešće najtopliji mesec u godini, pa je biljkama potrebno više vode. Većinu povrtarskih kultura treba zalivati najmanje dva puta nedeljno, a tokom velikih vrućina i češće. Da bi se zemlja sporije isušivala, preporučuje se malčiranje gredica.

Berite zrele plodove