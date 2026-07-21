Praznik Svetog Prokopija, koji se obeležava 21. jula, jedan je od onih dana u godini kada se tradicija poštuje sa posebnim strahopoštovanjem. U narodu je poznat kao ognjeni dan, a veruje se da tada svetac "ide zemljom" i donosi blagoslov – ali i kaznu, ako ga ne ispoštujemo.
Dok mnogi znaju da se tog dana ne radi, retki znaju zbog čega, niti koji su sve običaji vezani za ovaj praznik koji su naši stari dosledno poštovali.
Ko je bio Sveti Prokopije?
Sveti Prokopije bio je veliki mučenik hrišćanske vere. Rođen kao Neanije u Jerusalimu, bio je vojvoda i služio rimskom caru Dioklecijanu. Po predanju, Hrist mu se ukazao i preobratio ga u veru, nakon čega je stradao zbog svoje nepokolebljive vere. Pogubljen je 303. godine, a u narodu je ostao upamćen kao svetac koji čuva porodicu, štiti decu i blagosilja ljubav.
Zato ga mnogi i danas slave kao krsnu slavu, ali i kao zaštitnika zanatlija, rudara i svih onih koji se bave teškim poslovima.
Običaji koji se poštuju na dan Svetog Prokopija
Ovaj praznik spada među zaprečne dane, što znači da se tada strogo izbegavaju teški fizički poslovi poput kopanja, oranja, sadnje i sahranjivanja. Takođe, tog dana se ne pere veš, ne čisti kuća, niti se obavljaju bilo kakvi kućni radovi.
Jedna od najzanimljivijih narodnih izreka vezanih za ovaj dan glasi:
"Ni u goru, ni u vodu", što znači da se ne ide u šumu niti se kupa u rekama i jezerima – veruje se da bi to moglo da izazove nesreću.
Takođe, Sveti Prokopije se smatra zaštitnikom dece, pa roditelji na ovaj dan posebno paze na mališane – bez svađa, vike i nemira u kući.
Dan idealan za ljubav i brak
U nekim krajevima Srbije, 21. jul se smatra idealnim danom za venčanje. Veruje se da će brakovi sklopljeni na Svetog Prokopija biti blagosloveni, dugovečni i puni ljubavi.
Nekada su mladi parovi namerno birali baš ovaj datum, a crkve su bile pune svatova. Taj običaj se u pojedinim mestima održao i danas, naročito ako se praznik poklopi sa vikendom.
A veče pred praznik?
Iako nema strogo definisanih običaja za veče uoči Svetog Prokopija, u mnogim domaćinstvima koje ga slave kao krsnu slavu, uobičajeno je da se tada priprema slavski kolač, pali sveća i kuća ispuni mirom.
Čak i ako Prokopije nije porodična slava, mnogi veruju da je veče pred praznik vreme za tišinu, porodičnu okupljenost i molitvu, kao i pripremu da se naredni dan dočeka dostojanstveno, bez buke i stresa.
Kako obeležiti Svetog Prokopija danas?
Ako želite da ispoštujete tradiciju, evo nekoliko saveta:
- Ne radite teške fizičke poslove
- Izbegavajte odlazak u prirodu i kupanje u rekama
- Budite mirni, ne svađajte se
- Provedite dan sa porodicom, u tišini i zahvalnosti
- Ako imate decu – posvetite im više pažnje, svetac ih štiti
Sveti Prokopije nije samo dan kada se ne radi – to je dan kada se zastane, pogleda oko sebe i seti da ljubav, mir i porodica zaslužuju najveći prostor u našim životima.
Komentari (0)