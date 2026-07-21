Praznik Svetog Prokopija, koji se obeležava 21. jula, jedan je od onih dana u godini kada se tradicija poštuje sa posebnim strahopoštovanjem. U narodu je poznat kao ognjeni dan, a veruje se da tada svetac "ide zemljom" i donosi blagoslov – ali i kaznu, ako ga ne ispoštujemo.

Dok mnogi znaju da se tog dana ne radi, retki znaju zbog čega, niti koji su sve običaji vezani za ovaj praznik koji su naši stari dosledno poštovali.

Ko je bio Sveti Prokopije?

Sveti Prokopije bio je veliki mučenik hrišćanske vere. Rođen kao Neanije u Jerusalimu, bio je vojvoda i služio rimskom caru Dioklecijanu. Po predanju, Hrist mu se ukazao i preobratio ga u veru, nakon čega je stradao zbog svoje nepokolebljive vere. Pogubljen je 303. godine, a u narodu je ostao upamćen kao svetac koji čuva porodicu, štiti decu i blagosilja ljubav.

Zato ga mnogi i danas slave kao krsnu slavu, ali i kao zaštitnika zanatlija, rudara i svih onih koji se bave teškim poslovima.

Običaji koji se poštuju na dan Svetog Prokopija

Ovaj praznik spada među zaprečne dane, što znači da se tada strogo izbegavaju teški fizički poslovi poput kopanja, oranja, sadnje i sahranjivanja. Takođe, tog dana se ne pere veš, ne čisti kuća, niti se obavljaju bilo kakvi kućni radovi.

Jedna od najzanimljivijih narodnih izreka vezanih za ovaj dan glasi:

"Ni u goru, ni u vodu", što znači da se ne ide u šumu niti se kupa u rekama i jezerima – veruje se da bi to moglo da izazove nesreću.