Prema propisima, klima-uređaji ne bi trebalo da budu postavljeni tako da kondenz kaplje na prolaznike ili susede.

Profesionalni upravnik zgrada Dejan Vujičić naveo je da bi vlasnici stanova trebalo da kondenz uvedu u stan ili na terasu, gde može da se sakuplja na bezbedan način.

Iz Sekretarijata za komunalne i stambene poslove navode da su građani dužni da uklone klima-uređaje sa uličnih delova fasada i postave ih na raspoložive pozicije, kao što su lođe, ravni krovovi, bočne ili zadnje fasade.

Prema izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, nove zgrade trebalo bi da se projektuju tako da spoljne jedinice klima-uređaja ne budu na uličnoj fasadi, već na predviđenim mestima.

Zabranjeno je i da se na spoljnim delovima zgrade okrenutim ka ulici ili trgu suši veš, drže posteljina, tepisi ili drugi predmeti kojima se narušava izgled zgrade.

Rok za uklanjanje spoljnih jedinica klima-uređaja sa zgrada u državnoj svojini istekao je u avgustu prošle godine.

Za vlasnike zgrada i posebnih delova objekata u granicama nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenoj okolini rok je pet godina, odnosno do 2028. godine.

Za ostale stambene zajednice rok je deset godina od izmena zakona iz 2023. godine, što znači da bi posao trebalo da bude završen do 2033. godine.