- To je prirodan, urođen strah kod ljudi, ali zaista nema razloga za paniku. Osnovno pravilo je ne diram te, ne diraj me. Ako zmiju ostavite na miru, ona će otići svojim putem, kaže za RINU Dejan Bisenić, stručnjak za bezbedno hvatanje i uklanjanje zmija, ali i veliki humanista koji u pola dana i u pola noći ustaje da pomogne uplašenom narodu.

Dodaje da je broj poziva ovih dana izuzetno veliki, ali apeluje na građane, posebno u seoskim sredinama, da imaju razumevanja, jer su upravo ta područja prirodno stanište zmija.

- Ljudi koji žive na selu moraju da nauče da žive u skladu sa prirodom. Ako niste sigurni kako da reagujete, nemojte pokušavati sami da uklonite zmiju, već potražite savet ili pomoć, ističe Bisenić.

Na području Moravičkog okruga najčešće se mogu videti ribarica, smuk, stepski smuk, šarka i poskok, pri čemu su šarka i poskok otrovnice. Stručnjaci savetuju građanima da se edukuju o vrstama zmija i njihovom prepoznavanju, umesto da veruju neproverenim informacijama.

- Znanje je najbolja zaštita. Što više znamo o zmijama, manje ćemo ih se plašiti i pravilnije ćemo reagovati kada ih sretnemo, zaključuje Bisenić.

Dejan Bisenić podseća da su zmije važan deo prirodnog ekosistema i da čoveka ne napadaju bez razloga, zato je pri svakom susretu najvažnije ostati pribran, držati bezbednu udaljenost i prepustiti prirodi da nastavi svojim tokom.