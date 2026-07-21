Aktuelno
Alo!
Ovo je čovek koji pomaže uplašenim Čačanima: On je stručnjak za bezbedno hvatanje zmija, ovih dana mu se telefon usijao od poziva
rina

Ovo je čovek koji pomaže uplašenim Čačanima: On je stručnjak za bezbedno hvatanje zmija, ovih dana mu se telefon usijao od poziva

14:30
|
0
Autor:  Jadranko Žugić

Sa dolaskom toplijih dana, građani sve češće prijavljuju da u blizini kuća i dvorišta viđaju zmije. Ipak, stručnjaci i oni koji se bave bezbednim uklananjem  poručuju da nema mesta panici, već da je najvažnije znati kako se ponašati prilikom susreta sa njima.

- To je prirodan, urođen strah kod ljudi, ali zaista nema razloga za paniku. Osnovno pravilo je ne diram te, ne diraj me. Ako zmiju ostavite na miru, ona će otići svojim putem, kaže za RINU Dejan Bisenić, stručnjak za bezbedno hvatanje i uklanjanje zmija, ali i veliki humanista koji u pola dana i u pola noći ustaje da pomogne uplašenom narodu.

Dodaje da je broj poziva ovih dana izuzetno veliki, ali apeluje na građane, posebno u seoskim sredinama, da imaju razumevanja, jer su upravo ta područja prirodno stanište zmija.

- Ljudi koji žive na selu moraju da nauče da žive u skladu sa prirodom. Ako niste sigurni kako da reagujete, nemojte pokušavati sami da uklonite zmiju, već potražite savet ili pomoć, ističe Bisenić.

Na području Moravičkog okruga najčešće se mogu videti ribarica, smuk, stepski smuk, šarka i poskok, pri čemu su šarka i poskok otrovnice. Stručnjaci savetuju građanima da se edukuju o vrstama zmija i njihovom prepoznavanju, umesto da veruju neproverenim informacijama.

- Znanje je najbolja zaštita. Što više znamo o zmijama, manje ćemo ih se plašiti i pravilnije ćemo reagovati kada ih sretnemo, zaključuje Bisenić.

Dejan Bisenić podseća da su zmije važan deo prirodnog ekosistema i da čoveka ne napadaju bez razloga, zato je pri svakom susretu najvažnije ostati pribran, držati bezbednu udaljenost i prepustiti prirodi da nastavi svojim tokom.

 

 
Čačak zmija stručnjak alo lepote srbije

Povezane vesti

Imaće prečnik od 26 metara, a značiće bezbedniji i brži saobraćaj: Rekonstruiše se kružni tok u opštini Čajetina
rina

Imaće prečnik od 26 metara, a značiće bezbedniji i brži saobraćaj: Rekonstruiše se kružni tok u opštini Čajetina

13:00 | 0
Klime na fasadama moraju da se uklone, za građane rok do 2033. godine
rina

Klime na fasadama moraju da se uklone, za građane rok do 2033. godine

11:30 | 0
Neverovatan izum Čačana - osmislili kolevku koja kasnije može biti i sto i fotelja ili dvosed: Mladi srpski inovatori oduševili svetsku scenu
rina

Neverovatan izum Čačana - osmislili kolevku koja kasnije može biti i sto i fotelja ili dvosed: Mladi srpski inovatori oduševili svetsku scenu

10:00 | 0
Ovo je proverena caka po kojoj se zna da je lubenica slatka kao med: Majstoroviči kod Čačka otkrivaju male tajne velikih majstora, na 2.5 hektara gaje voće
Rina

Ovo je proverena caka po kojoj se zna da je lubenica slatka kao med: Majstoroviči kod Čačka otkrivaju male tajne velikih majstora, na 2.5 hektara gaje voće

08:22 | 0
Stari običaj za Svetog Prokopija kog se ljudi i danas boje: Naši stari su verovali da se greške skupo plaćaju
AkizPhotography Shutterstock

Stari običaj za Svetog Prokopija kog se ljudi i danas boje: Naši stari su verovali da se greške skupo plaćaju

06:18 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Imaće prečnik od 26 metara, a značiće bezbedniji i brži saobraćaj: Rekonstruiše se kružni tok u opštini Čajetina
13:00 | 0
Sledeća vest Puca vam internet u kući i stalno koči video-poziv? Smanjite samo ovu jednu stvar na ruteru i rešićete problem za 2 minuta
16:00 | 0

Najnovije

Najčitanije

6min

Kao da su izašli iz bakine kuhinje: Ako volite starinske kolače ovo će biti pun pogodak, a uspevaju svaki put

1H

Puca vam internet u kući i stalno koči video-poziv? Smanjite samo ovu jednu stvar na ruteru i rešićete problem za 2 minuta

2H

Ovo je čovek koji pomaže uplašenim Čačanima: On je stručnjak za bezbedno hvatanje zmija, ovih dana mu se telefon usijao od poziva

4H

Imaće prečnik od 26 metara, a značiće bezbedniji i brži saobraćaj: Rekonstruiše se kružni tok u opštini Čajetina

5H

Klime na fasadama moraju da se uklone, za građane rok do 2033. godine

20H

Kupači nisu ni svesni kakvo se blago krije na dnu Ade Ciganlije: Roniocima je ovo pravo otkriće, a kažu da put do tamo nije jednostavan

24H

Nipošto ne bacajte lišće smokve! Zaboravljeni je lek, kad čujete čemu pomaže, čuvaćete ga životom

1D

VERUJE SE DA GA NOSE BORBENE OSOBE: Ovo ime domaćeg porekla polako pada u zaborav

1D

SLAVIMO VELIKOG ISCELITELJA! Danas izgovorite ovu molitvu za spasenje

1D

Vuk kao sveti čuvar: Neprikosnovena zver sa znanjem koje se ne prenosi rečima

Vidi sve

Preporučujemo

Crna pegavost ruža nestaje uz jedan jeftin prah, a većina baštovana ga potpuno ignoriše
Shutterstock

Crna pegavost ruža nestaje uz jedan jeftin prah, a većina baštovana ga potpuno ignoriše

Reke su veoma opasne, nikako se ne kupajte na divljim plažama: Bojan je iskusni ronilac i ovog leta apeluje na decu i roditelje da budu posebno oprezni

Reke su veoma opasne, nikako se ne kupajte na divljim plažama: Bojan je iskusni ronilac i ovog leta apeluje na decu i roditelje da budu posebno oprezni

3 vrste cveća koje najbolje podnose velike vrućine: Raskošnim izgledom oduzima dah i cveta sve više što je sunce jače
Foto: Pixabay

3 vrste cveća koje najbolje podnose velike vrućine: Raskošnim izgledom oduzima dah i cveta sve više što je sunce jače

Zašto Grci leti stavljaju so u limunadu: Malo ko zna koliko je korisna tokom vrelih letnjih dana
Foto: Pexels

Zašto Grci leti stavljaju so u limunadu: Malo ko zna koliko je korisna tokom vrelih letnjih dana

Šta znači kad vam bogomoljka uđe u kuću? Prema verovanjima, to je važna poruka koju ne smete da ignorišete
Foto: Pexels

Šta znači kad vam bogomoljka uđe u kuću? Prema verovanjima, to je važna poruka koju ne smete da ignorišete

Vremenska prognoza