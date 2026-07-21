Kružni tok će se nalaziti na raskrsnici ulica Kralja Aleksandra, Serdara Mićića i Ljubiše Mićića Ždila, čime će postojeća četvorokraka raskrsnica biti rekonstruisana radi povećanja bezbednosti i boljeg protoka saobraćaja.

- Kružna raskrsnica imaće prečnik od 26 metara, a u okviru projekta biće rekonstruisani i prilazni krakovi ulica u dužini većoj od 300 metara. Posebna pažnja posvećena je očuvanju postojećih pešačkih tokova, dok je predviđeno i uređenje prostora oko raskrsnice, saopšteno je iz opštine Čajetina.

Projektom je planirano zadržavanje jednog autobuskog stajališta na postojećoj lokaciji, dok će drugo biti izmešteno iza kružnog toka, kod zgrade Opštine Čajetina.

Predviđeno je i formiranje sedam novih parking mesta i rekonstrukcija platoa od ulaza u Poštansku štedionicu do raskrsnice sa Ulicom Veljka Stamatovića. Odvodnjavanje saobraćajnice biće rešeno priključenjem na postojeći sistem kišne kanalizacije, a projektom je obezbeđen prolaz i za teretna vozila većih dimenzija, saopšteno je.

Idejno rešenje izrađeno je u junu 2026. godine. Novi kružni tok trebalo bi da doprinese većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i modernizaciji saobraćajne infrastrukture u centru Čajetine.