Orasnice su jedan od onih kolača koji se ne prave samo zbog recepta, već zbog ukusa koji nosi uspomene. Nekada su se obavezno nalazile na prazničnoj trpezi, pažljivo slagane u kutije i čuvane za goste, a danas se mnogi vraćaju ovom starinskom receptu kad god požele nešto domaće i jednostavno.

I usred leta, kada se rerna ređe uključuje, ljubitelji oraha rado odvoje vreme za njihovu pripremu, jer se za ovakav kolač ne čeka poseban povod. Od nekoliko osnovnih sastojaka nastaju nežne orasnice sa bogatim ukusom orašastih plodova, spolja blago hrskave, a iznutra mekane, baš onakve kakve su nekada pravile naše mame i bake.

Osnovne informacije

Kuhinja - domaća

Kategorija - sitni kolači

Porcije / količina - 40

Energetska vrednost po porciji - 90 kcal

Vreme pripreme - 30 minuta

Vreme termičke obrade - 30 minuta

Ukupno vreme - 60 minuta

Sastojci

3 belanca

300 g šećera

300 g mlevenih oraha

300 g seckanih oraha za oblaganje

Priprema

Umutite belanca i šećer

Belanca umutite u čvrst sneg, a zatim postepeno dodajte šećer. Mutite dovoljno dugo dok smesa ne postane gusta, sjajna i što ujednačenija. Važno je da se šećer što bolje sjedini sa belancima kako bi orasnice imale lepu strukturu.

Dodajte orahe

U umućenu smesu pažljivo umešajte mlevene orahe i sjedinite sve sastojke dok ne dobijete kompaktnu smesu pogodnu za oblikovanje.

Oblikujte orasnice

U posebnu posudu stavite krupno seckane ili mlevene orahe. Kašičicom vadite delove smese veličine oraha, uvaljajte ih u pripremljene orahe kako se ne bi lepile, a zatim oblikujte male valjčiće.

Svaki valjčić blago savijte u oblik potkovice i ređajte na pleh obložen papirom za pečenje.

Ispecite kolače

Orasnice pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 125 stepeni oko 25 do 30 minuta. Na ovaj način spolja će dobiti nežnu, blago hrskavu koricu, dok će unutrašnjost ostati mekana.

Za one koji vole potpuno suve i hrskave orasnice, vreme pečenja može se produžiti još 15 do 20 minuta uz nešto nižu temperaturu.

Ohladite i poslužite

Pečene orasnice ostavite da se potpuno ohlade pre služenja. Čuvajte ih u zatvorenoj kutiji kako bi zadržale aromu i prijatnu teksturu.