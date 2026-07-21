Tokom cvetanja dalije troše velike količine hranljivih materija, pa ih je preporučljivo prihranjivati jednom nedeljno.

Najbolji izbor su tečna đubriva sa visokim sadržajem kalijuma, jer podstiču stvaranje novih pupoljaka i produžavaju period cvetanja. Dobro će poslužiti i đubriva namenjena paradajzu, koja takođe sadrže dosta kalijuma.

Pored prihrane, korisno je zemljište oko biljaka prekriti slojem komposta ili drugog organskog malča. Na taj način zemlja će duže zadržavati vlagu tokom vrelih letnjih dana, a biljke će dobijati dodatne hranljive materije.

Postavite oslonac visokim sortama

Visoke sorte dalija sa krupnim cvetovima lako mogu da se saviju ili polome pod sopstvenom težinom ili usled jakog vetra.

Zato je preporučljivo da stabljike na vreme pričvrstite uz kolčeve ili druge oslonce visine između 1,2 i 1,8 metara.

Za vezivanje koristite mekane trake ili kanap koji neće oštetiti stabljike, a vezove ostavite dovoljno labavim kako bi biljka mogla nesmetano da raste.