U bogatoj istoriji Srbije, neki od naših najznačajnijih vladara i velikaša nosili su imena koja su danas, u moru internacionalnih imena, skoro zaboravljena.

Jedno od tih imena je i ime Živojin.

Živojin je muško ime domaćeg porekla. Značenje imena dolazi od osnove "živ" i "život, što u prevodu znači "onaj ko je živ".

Ime Živojin je zaboravljeno na našim prostorima, te se već godinama ne nalazi se na listi 100 najpopularnijih imena u Srbiji.

Veruje se da osobe koje nose ovo ime imaju težu sudbinu i život pun prepreka zbog kojih moraju biti istrajni i borbeni.

Najpoznatiji muškarac s naših prostora koji je nosio ovo ime bio je Živojin Mišić, srpski vojvoda iz Prvog svetskog rata. Živojin Mišić je učestvovao u svim srpskim ratovima od 1876-1918. Neposredno je komandovao srpskom Prvom armijom u Kolubarskoj bici, a prilikom proboja Solunskog fronta je bio načelnik Vrhovne komande.