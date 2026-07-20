Brojni mladenci u poslednje vreme imaju dilemu da li je ispravno venčati se tokom velikih verskih praznika, kao što su Uskršnji, Vaskršnji i Petrovdanski post.
"Sveta Tajna braka je jedno od sedam Svetih Tajni Pravoslavne Crkve. Vrši se samo jednom nad istim supružnicima. Sveta tajna braka se vrši u određena vremena propisana zakonom Crkve. Može da se obavi u vreme predviđenom za post uz blagoslov Episkopa. Takvo venčanje, u toku četiri velika posta u toku godine, mora da bude bez veselja i uz posnu trpezu.Od Gospoda vam želim Bogom blagosloven brak i porod u njemu", napisao je otac Milan na crkvenom sajtu Pravoslavlje.
Prema pravilu Srpske pravoslavne crkve, obred venčanja bi trebalo obaviti u toku prepodneva, jer se tada sunce rađa i podiže. Međutim, moderna vremena su popustila stroge crkvene propise, pa je sveti čin moguće obaviti i popodne.
Čin venčanja obavlja sveštenik parohije kojoj pripada mladoženja. Mlada i mladoženja treba da donesu četiri sveće za kumove, burme, belo platno, čašu ili pehar i crno vino.
Komentari (0)