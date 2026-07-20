Brojni mladenci u poslednje vreme imaju dilemu da li je ispravno venčati se tokom velikih verskih praznika, kao što su Uskršnji, Vaskršnji i Petrovdanski post.

"Sveta Tajna braka je jedno od sedam Svetih Tajni Pravoslavne Crkve. Vrši se samo jednom nad istim supružnicima. Sveta tajna braka se vrši u određena vremena propisana zakonom Crkve. Može da se obavi u vreme predviđenom za post uz blagoslov Episkopa. Takvo venčanje, u toku četiri velika posta u toku godine, mora da bude bez veselja i uz posnu trpezu.Od Gospoda vam želim Bogom blagosloven brak i porod u njemu", napisao je otac Milan na crkvenom sajtu Pravoslavlje.