“Zazvonilo je, a nikog nema u zvonari – spremaj se, neko će umreti.” Ova rečenica odzvanja kroz sećanja mnogih starijih meštana iz sela širom Srbije. U narodnom predanju, kada zvono samo zazvoni, ili se čuje zvuk zvona kada niko nije povukao uže, to nije greška, već znak. Prema Veselinu Čajkanoviću, ovaj fenomen nije tumačen kao slučajnost – već kao direktna manifestacija prisustva duhovnog sveta, često u trenutku kada se “duša sprema” ili kada nešto iz nevidljivog sveta želi da privuče pažnju.

Zvono – svetlosni glas u svetu tame

Zvona u srpskoj tradiciji nisu imala samo liturgijsku funkciju. Ona su bila “glas crkve”, ali i oružje protiv zla. Njihov zvuk se širio dolinama i planinama ne samo da bi pozvao vernike, već da bi rasterao nečiste sile. Zato je svako neobjašnjivo zvonjenje izazivalo strah – jer znači da su sile koje ne dolaze s čovekom, same zazvale.

Zazvonilo samo? Nema “samo” u narodnoj religiji

U narodnoj logici, ništa “samo od sebe” ne pravi buku – naročito ne sveta stvar. Ako zvono zazvoni a niko nije tu, tumači se da je:

duša umrlog došla da najavi svoj kraj;

anđeo ili svetac prošao kraj crkve;

nečista sila pokušala da uđe u sveto mesto, ali se oglasila svetinja.

U nekim krajevima, verovalo se da je to znak da “zvono traži zvonara” – odnosno, da neko iz sela treba da se oprosti sa životom.

Zabrana igre i šale sa zvonom

Zvonjenje je bilo strogo čuvano. Deci nije bilo dozvoljeno da se igraju konopcem zvona – verovalo se da onaj ko zazvoni iz šale “priziva nešto što ne zna”. Ako neko neovlašćeno zazvoni, u nekim selima su se palile sveće ili se molilo pred ikonom da “greh ne ostane”.

Čajkanovićevo tumačenje – zvono kao prenosnik duhovne vibracije

Čajkanović opisuje zvono kao predmet sa “dvostrukom prirodom”: napravljeno rukom, ali nosi božanski rezon. Zvuk zvona probija granicu svetova – i zato se njegov neobjašnjiv signal doživljava kao poruka. U narodnom iskustvu, zvono nikada nije samo metal – ono govori ono što ljudi ne mogu da izgovore.

Danas – signal za sve, ali značenje ostaje

U savremenom vremenu, elektronski sistemi često aktiviraju zvona automatski. Ipak, kad zazvoni mimo rasporeda, stariji i dalje kažu: “Neko se sprema.” I dok tehnologija pokušava da objasni “greške”, narodna religija zna: kad svetinja sama progovori, ne treba da je prekinemo – već da slušamo.