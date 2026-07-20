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Za samo 3 meseca prošao kroz 6 država i prešao 1400 kilometara! Vasa iz Srema je svetski rekorder o kom bruji Evropa: Preplivao Savu i Dunav, naučnici u šoku!
Foto: Shutterstock | Teodora Tojagić

Za samo 3 meseca prošao kroz 6 država i prešao 1400 kilometara! Vasa iz Srema je svetski rekorder o kom bruji Evropa: Preplivao Savu i Dunav, naučnici u šoku!

16:00
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Autor:  Teodora Tojagić

Neverovatna priča o Vasi iz Donjeg Tovarnika koji je za samo tri meseca prošao kroz šest zemalja i prešao put od 1.400 kilometara, pomerivši sve dosadašnje granice nauke o kretanju divljih životinja

 

Zlatni šakal (Canis aureus) već decenijama fascinira svetsku naučnu zajednicu svojom neverovatnom sposobnošću prilagođavanja i širenja kroz predele koje je promenio čovek. Međutim, ono čemu su domaći biolozi svedočili u poslednja tri meseca nadmašilo je sve dosadašnje pretpostavke i pomerilo granice nauke.

 

Glavni junak ove neverovatne priče je šakal Vasa, jedinka koja je prešla put dug preko 1.400 kilometara, proputovala kroz čak šest evropskih država i zvanično postala svetski rekorder u svojoj vrsti.

Sve je počelo 4. februara ove godine, kada su stručnjaci sa Biološkog fakulteta u Beogradu uhvatili i GPS ogrlicom obeležili Vasu kod mesta Donji Tovarnik (opština Pećinci) u Sremu. Nakon nešto više od mesec i po dana mirnog života, Vasa je 28. marta krenuo na svoje epsko putovanje.

Za samo tri meseca, Vasa je iz Srbije prešao u Hrvatsku, zatim Mađarsku, Sloveniju, Austriju, Češku, da bi se na kraju skrasio u nemačkoj saveznoj državi Hesen. Danas se ovaj pustolov nalazi čak 1.050 kilometara vazdušne linije daleko od mesta gde mu je postavljena ogrlica.

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Na svom putu ka severozapadu Evrope, Vasa je pokazao impresivnu snalažljivost i fizičku spremnost. Za njega reke i planine nisu predstavljale nikakvu prepreku.

Savu je preplivao dva puta, prvi put kod Šapca (28. marta), a samo dve noći kasnije i kod Sremske Mitrovice (Laćarka). Preplivao je i Dravu kod Virovitice, a savladao je moćni Dunav u Austriji, kod varošice Sveti Nikola na Dunavu.

U Austriji je uspešno prešao čak i preko istočnih oboda Alpa. Biolozi ističu da je Vasa ovim podvigom drastično pomerio granice našeg znanja o kretanju divljih životinja.

Ono što posebno intrigira naučnike jeste brzina i pravac njegovog kretanja. Vasa je ogromnu distancu prešao za neverovatno kratko vreme, krećući se gotovo pravolinijski ka severozapadu, bez dužeg zadržavanja i odmora, što je ponašanje koje do sada nikada nije zabeleženo.

Naučnici sa Biološkog fakulteta nastavljaju da prate svaki Vasin korak putem GPS signala. Njegova sposobnost navigacije i prilagođavanja urbanim i antropogenim predelima iz dana u dan baca potpuno novo svetlo na ekologiju i ponašanje zlatnog šakala u Evropi. Pitanje koje sada svi postavljaju jeste — gde je Vasina krajnja stanica?

(Telegraf)

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