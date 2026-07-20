Posetioci Specijalnog rezervata prirode Zasavica, poznatog po očuvanoj prirodi, autohtonim rasama i čuvenom siru od magarica, odnedavno sa iznenađenjem zastaju i ponovo pogledaju prizor pred sobom.

Dok mirno šetaju kroz tišinu ovog prirodnog ambijenta, iz vode ih više ne pozdravljaju samo dabrovi i retke ptice, već i neobični „Zassy“.

Iako na prvi pogled podseća na prizor iz škotskih legendi, ne radi se o stvarnom čudovištu, već o upečatljivoj instalaciji – figuri glave i vrata mitskog bića iz Loh Nesa. Ovaj detalj, simbolično nazvan "Zassy", postavljen je tako da verno dočarava trenutak u kome biće izranja iz dubine vode.

Sa razjapljenim čeljustima i dugim vratom koji se izdiže iznad površine, "Zassy" već privlači veliku pažnju i lako bi mogao da postane nova atrakcija rezervata, kao i nezaobilazno mesto za fotografisanje i deljenje na društvenim mrežama.