- Tajni grad se prostire na 4.500 kilometara kvadratnih i u njega bi moglo da se smesti oko 5000 ljudi u slučaju ratne opasnosti. Ima 12 ulaza ili izlaza i svi oni koji se nalaze sa strane puta, gledaju na Drinu. Glavni hodnik je dug kilometar i po i ima 75 prostorija. Temperatura iznosi između 14 i 18 stepeni", objašnjava ona i dodaje da je Karađorđević tajni grad građen je 1930. do 1934. godine po naređenju Kralja Aleksandra - rekla je Perović i dodala:

- Vidite i zatvorske ćelije, priča se da su dovodili zatvorenika noću sa povezima na očima. Kažu da je u jednu od ovih ćelija moglo da stane do 50 zatvorenika. Posetićemo i kraljev apartman, u kome je Kralj Petar Drugi boravio od 7-9 aprila 1941. godine. On je ovde proveo svoje poslednje dane u Srbiji i nakon toga je prešao most koji nosi me po njemu,a zatim je otišao u izgnanstvo iz kog se nikada nije vratio. Imamo i salu za sednice. Ono što je istorijska činjenica je da je ovde održana poslednja sednica vlade Kraljevine Jugoslavije 10/11 april 1941. godine.