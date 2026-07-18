Ako ste ljubitelj netaknute prirode i nekomercijalizovanih mesta iza izlet, vreme je da upoznate jedan pravi biser naše zemlje - Tavničko jezero.

Skriveno među liticama Murtenice, najvećeg masiva planine Zlatibor, leži jezero koje hipnotiše svojom lepotom i nestvarnom bojom, a važi za jedno od najzagonetnijih i najlepših planinskih bisera Srbije. Ovo prirodno ogledalo, nastalo u napuštenom rudarskom oknu, danas je pravi raj za sve ljubitelje netaknute prirode, planinskog mira i skrivenih pejzaža koji oduzimaju dah.

Jezero se nalazi na području Draglice, u opštini Nova Varoš, na svega 24 km od turističkog centra Zlatibora, piše Serbia.com. Smešteno na nadmorskoj visini od oko 1.000 metara i deo je šireg kompleksa planine Murtenice, njenih šumovitih padina, kamenitih proplanaka i zabačenih visoravni.

Do jezera se dolazi delimično asfaltiranim, a potom makadamskim putem. Preporučuje se terenac ili planinarski pristup, jer poslednji kilometri zahtevaju dozu avanturističkog duha.

Neobična istorija i nestvarna boja

Ono što Tavničko jezero čini posebnim jeste njegova neobična istorija i gotovo nestvarna boja. Nastalo je pre više od 30 godina, kada su rudari prestali sa eksploatacijom magnezita. Planinski potoci su potom počeli da pune napušteno rudarsko okno i priroda je učinila svoje.

Danas jezero izgleda kao planinsko ogledalo iz bajke: dugačko oko 70 metara, široko 40, sa maksimalnom dubinom do 8 metara. Vodu napajaju dva stalna izvora, a njena intenzivna tirkizna boja menja nijanse u zavisnosti od sunca i doba dana.

Tavničko jezero nije komercijalizovano. Nema ležaljki, terasa ni muzike , ali zato ima mir, bistrinu i zavetrinu. Zahvaljujući liticama koje ga štite od vetrova, voda u jezeru je mirna, bez talasa, i leti iznenađujuće pogodna za kupanje. Prilaz vodi je moguć samo na nekoliko mesta, zbog strmih stenovitih obala, što dodatno čuva intimu i prirodnost ovog mesta.

Jezero je poribljeno, ali zbog malog broja primeraka, pecanje nije dozvoljeno. Ovde riba postoji da bi održavala prirodnu ravnotežu, ne da bi se hvatala.

Tavničko jezero je idealno za sve ljubitelje prirode i planinarenja, za one koji traže osamu i tišinu, za zaljubljenike u fotografisanje pejzaža i refleksije, kupanje u netaknutoj planinskoj vodi i sve ekološke entuzijaste.

Šta morate znati pre odlaska na Tavničko jezero

Ponesite vodu, užinu i udobnu obuću

Ovde nema signala, muzike, prodavnica ni kafića

Ne ostavljajte otpad, priroda ovde govori tišinom

Pristup vodi je ograničen, budite veoma oprezni

Tavničko jezero nije mesto koje ćete slučajno posetiti, ali jednom kada ga pronađete, nosićete ga sa sobom zauvek. U vremenu kada je priroda sve ugroženija, ovakva mesta podsećaju na ono što treba sačuvati i osećati, a ne osvajati.

Ako odlučite da posetite ovo jezero, desiće vam se nešto zaista čarobno - odmorićete oči i dušu i osetiti mir kakav sigurno niste dugo.