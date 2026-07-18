Domaća peciva nešto su čemu teško mogu odoleti i oni koji vode računa o ishrani. A kada jednom probate ove kiflice uvek ćete im se rado vraćati.

Bakin recept nikada ne može da omane, a ove kifle možete spremati za doručak i večeru, kada želite ukusnu užinu ili kada vam dolaze gosti.

Sastojci:

kvasac

mleko 1/2 l

4 - 5 kašičica šećera

1 kg brašna

2 jajeta

1 žumance

2 kašičice soli

šoljica zejtina

1 kašika neotopljene masti

Priprema: