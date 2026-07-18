Domaća peciva nešto su čemu teško mogu odoleti i oni koji vode računa o ishrani. A kada jednom probate ove kiflice uvek ćete im se rado vraćati.
Bakin recept nikada ne može da omane, a ove kifle možete spremati za doručak i večeru, kada želite ukusnu užinu ili kada vam dolaze gosti.
Sastojci:
- kvasac
- mleko 1/2 l
- 4 - 5 kašičica šećera
- 1 kg brašna
- 2 jajeta
- 1 žumance
- 2 kašičice soli
- šoljica zejtina
- 1 kašika neotopljene masti
Priprema:
- U malo mleka dodati šećer i kvasac pa ostaviti 10 do 15 minuta da nadođe.
- U veću činiju sipati brašno, jaja, so, žumance, ulje i mast, pa dodati nadošli kvasac.
- Umesiti testo i po potrebi dodati još malo brašna.
- Testo ostaviti da naraste oko 20 minuta.
- Kada testo nadođe treba ga premesiti i oklagijom razviti, a potom oblikovati kiflice.
- Kiflice poređajte u pleh, premažite ih umućenim belancem i pospite susamom.
- Ostavite ih još 15 minuta.
- Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C do 200°C oko 25 minuta.
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