Domaća peciva nešto su čemu teško mogu odoleti i oni koji vode računa o ishrani. A kada jednom probate ove kiflice uvek ćete im se rado vraćati.

Bakin recept nikada ne može da omane, a ove kifle možete spremati za doručak i večeru, kada želite ukusnu užinu ili kada vam dolaze gosti.

Sastojci:

  • kvasac
  • mleko 1/2 l
  • 4 - 5 kašičica šećera
  • 1 kg brašna
  • 2 jajeta
  • 1 žumance
  • 2 kašičice soli
  • šoljica zejtina
  • 1 kašika neotopljene masti

Priprema:

  1. U malo mleka dodati šećer i kvasac pa ostaviti 10 do 15 minuta da nadođe.
  2. U veću činiju sipati brašno, jaja, so, žumance, ulje i mast, pa dodati nadošli kvasac.
  3. Umesiti testo i po potrebi dodati još malo brašna.
  4. Testo ostaviti da naraste oko 20 minuta.
  5. Kada testo nadođe treba ga premesiti i oklagijom razviti, a potom oblikovati kiflice.
  6. Kiflice poređajte u pleh, premažite ih umućenim belancem i pospite susamom.
  7. Ostavite ih još 15 minuta.
  8. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C do 200°C oko 25 minuta.