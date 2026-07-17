Puževi i golaći mogu napraviti ozbiljnu štetu u bašti, naročito tokom kišnih dana. Dovoljno je jedno jutro posle kiše da primetite kako ovi mekušci prekrivaju biljke i polako grickaju lišće. Posle takvog prizora, većina baštovana se pita — kako ih se jednom zauvek rešiti?

Iako postoji mnogo metoda borbe, od pivskih klopki do raznih preparata, najbolji pristup je prevencija. Postoji jednostavno rešenje: posadite biljke čiji miris puževi i golaći ne podnose. Ova prirodna metoda je laka, efikasna i bezbedna za celu baštu.

Kako odbiti puževe i golaće u bašti