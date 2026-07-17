Puževi i golaći mogu napraviti ozbiljnu štetu u bašti, naročito tokom kišnih dana. Dovoljno je jedno jutro posle kiše da primetite kako ovi mekušci prekrivaju biljke i polako grickaju lišće. Posle takvog prizora, većina baštovana se pita — kako ih se jednom zauvek rešiti?
Iako postoji mnogo metoda borbe, od pivskih klopki do raznih preparata, najbolji pristup je prevencija. Postoji jednostavno rešenje: posadite biljke čiji miris puževi i golaći ne podnose. Ova prirodna metoda je laka, efikasna i bezbedna za celu baštu.
Kako odbiti puževe i golaće u bašti
Ako pitate iskusne baštovane koji je najbolji prirodni način zaštite, mnogi će vam preporučiti jednu posebnu biljku — nasturcijum. Ova puzavica sa prelepim narandžastim cvetovima često se gaji kao ukras ili začin (jer su i listovi i cvetovi jestivi), ali ima još jednu važnu ulogu.
Malo ko zna da je nasturcijum pravi neprijatelj puževa i golaća.
Razlog leži u visokom sadržaju glukozinolata. Iako su ova jedinjenja bezopasna za ljude, mekušci ih ne podnose. Zahvaljujući tome, nasturcijum deluje kao prirodna barijera i štiti druge biljke od štetočina.
Mnogi koji su ga posadili u bašti primećuju da nijedna druga metoda nije dala tako dobre rezultate. Klopke i preparati mogu pomoći, ali tek sa sadnjom ove biljke okolne kulture postaju zaista zaštićene.
Kako pravilno posaditi nasturcijum
Ako želite da isprobate ovu metodu, posadite nasturcijum sredinom maja — u cvetnjaku, povrtnjaku ili voćnjaku.
Važno je da ga ne sadite nasumično, već u gustom krugu oko biljaka koje želite da zaštitite. Razmak između biljaka ne bi trebalo da bude veći od 20 cm, kako bi se formirala neprekidna zaštitna zona kroz koju puževi ne mogu da prođu.
Održavanje i dodatne prednosti
Nasturcijum nije zahtevan za negu. Dovoljno je da ga zalivate jednom do dva puta nedeljno, najbolje ujutru. Uz minimalnu pažnju, razviće se u bujne, dekorativne biljke koje će istovremeno štititi vašu baštu.
Još jedna prednost: njegovi listovi i cvetovi su jestivi i mogu se dodavati sveži u salate.
Imajte na umu da je nasturcijum jednogodišnja biljka, pa ga je potrebno saditi svake godine.
Šta ako su se već pojavili?
Ako su puževi već uspeli da se namnože, sama prevencija neće biti dovoljna. Tada je potrebno kombinovati ovu metodu sa fizičkim uklanjanjem i drugim prirodnim načinima zaštite.
Najbolji rezultati dolaze kada spojite prevenciju i pravovremenu reakciju — tada vaša bašta ostaje zdrava i zaštićena tokom cele sezone.
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