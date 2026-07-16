Ukrasite balkon ili terasu sa najotpornije tri biljke koje savršeno podnose vrele dane i sunce tokom čitavog dana. Evo o kojim biljkama je reč:

Dipladenija

Poznata je puzavica sa Mediterana koja voli žarko toplo leto i dolazi u tri boje: crvenoj, roze i beloj. Može da naraste i do 3 metra pa je vlasnici često uvijaju u krug pomoću oslonca.

Dipladenija počinje sa cvetanjem u maju kada i počinju letnje temperature. Glavno cvetanje je u toku vrelih letnjih meseci, pa ako imate veoma osunčane delove bašte ili vrele terase, evo rešenja koje će vas oduševiti.

Dipladeniju je najbolje da sadite u tresetne supstrate, ali, svakako je dobra svaka zemlja koja ima dobru propusnu moć. Nikako ne voli preterano zadržavanje vode oko korena.

Zalivanje odstajalom vodom je topla preporuka svakog baštovana. Vodu možete da prokuvate da biste je oslobodili hlora ili je može, ako imate uslova, držati u velikim otvorenim sudovima (ako vodu čuvate u plastičnim flašama, to ne znači da je odstajala u smislu da je hlor ispario. Prokuvajte je, prohladite, pa onda sipajte u flaše).

Dihondra

Ako želite zelenilo na terasi, nabavite dihondru. To je puzavica koja raste preko 2 metra i savršena je za terasu sa koje se spušta kao brada. Kod nje su zeleni i srebrni listovi dominantni a cvetove bukvalno i nema. Odlično se slaže sa begonijama i kadifama i sa njima formira šarene žardinjere. Obožava sunce i ne pada joj teško visoka temperatura i vrelo sunce.

Ne preterujte sa zalivanjem. Dihondra će biti zdrava i otporna biljka ukoliko je između dva zalivanja ostavite da jedan dan bude suva. Obavezno je zalivajte odstajalom vodom jer je osetljiva na hladnu hlorisanu vodu.

Bogumila

Bugenvilija ili bogumila je predivna mediteranska biljka koja na toplim područjima prekriva čak i čitave zidove kuća ili terase.

U vreme cvetanja zahteva barem 5 sati direktne sunčeve svetlosti. Ako ju držite u zatvorenom prostoru, najbolje će joj odgovarati popodnevno sunce i južna strana.

Bugenvilija je jako jednostavna i zahvalna biljka kada joj se pruži dosta svetlosti. Nije zahtevna po pitanju đubrenja, ali neki preporučaju đubrenje barem jednom mesečno. Bugenviliju je najbolje đubriti kombinovanim skompostom odmah u proleće kada se premešta na otvoreno.