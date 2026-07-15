SPC i njeni vernici obeležavaju Polaganje rize Presvete Bogorodice.

Drevni hrišćanski praznik Polaganja rize Presvete Bogorodice ustanovljen u 5. veku, povodom događaja vezanog za prenos rize Presvete Bogorodice iz Nazareta u Carigrad.

Naime, kako stoji u Prologu, neka pobožna Jevrejka iz Nazareta, verovatno hrišćanka, čuvala je rizu, haljinu ili neki dio odeće koji je pripadao Presvetoj Bogorodici, moleći se pored nje Bogu.

Mnogi, koji su dolazili da se poklone i celivaju rizu Presvete Bogorodice dobijali su isceljenje, pa su, čuvši za to, dva pobožna Carigrađanina rizu poneli u Carigrad.

Riza je svečano preneta i položena u crkvu Vlaherne.

Na uspomenu na položenje rize Presvete Bogorodice u Vlahernsku crkvu, ustanovljen je ovaj praznik.

Zašto proslavljamo baš rizu Presvete Bogorodice? Zato što sve što se odnosi na Presvetu Devu Bogorodicu dostojno je hvale zbog toga što je ona ispod rize, u svojoj prečistoj devičanskoj utrobi, nosila Spasitelja i Gospoda Isusa Hrista.

Njeno telo je bilo osvećeno i njena duša je bila osvećena, pa je i njeno odelo, takođe, primilo tu svetost.

Za zdravlje danas nikako ne zaboravite da pred spavanje pomenete ime Presvete Bogorodice.

Večeras pročitajte čuvenu molitvu:

"Bogorodice Djevo, raduj se Blagodatna Marijo, Gospod je s Tobom! Blagoslovena si ti žena i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja dušama našim!"