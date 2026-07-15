Kneginja Milica zatekla je Visoke Dečane u žalosnom stanju, a onda je ostavila amanet: Evo koji srpski kralj je ispunio njenu želju

Zajedno sa sinovima Stefanom i Vukom, kneginja Milica darovala je manastiru dve velike voštanice i ostavila strog, zavetni amanet dečanskom bratstvu.

Iskra slobode u kasno leto 1924.

- Da se sveće čuvaju s kolena na koleno i da ih upale samo oni koji konačno donesu slobodu Kosovu. Čekanje na ovaj istorijski trenutak trajalo je više od pet vekova. Iako je Srbija priznata kao samostalna država 1878. godine, a Stara Srbija oslobođena u Balkanskim ratovima, pravi trenutak za ispunjenje zaveta stigao je tek 28. avgusta 1924. godine, na praznik Velike Gospojine - navodi se u objavi i dodaje:

Kralj je lično upalio velike voštanice

- U pratnji oficira Kraljeve garde, kralj Aleksandar I Karađorđević posetio je Visoke Dečane. Prema vekovnom amanetu kneginje Milice, kralj je lično upalio velike voštanice, donoseći dugo čekano simboličko svetlo slobode u dečansku svetinju. O ovom veličanstvenom i duboko emotivnom trenutku za srpsku istoriju i danas svedoče potpisi kralja Aleksandra i njegovih oficira, koji su trajno sačuvani u manastirskoj Spomenici u Visokim Dečanima.