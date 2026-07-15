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Kneginja Milica zatekla je Visoke Dečane u žalosnom stanju, a onda je ostavila amanet: Evo koji srpski kralj je ispunio njenu želju
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Kneginja Milica zatekla je Visoke Dečane u žalosnom stanju, a onda je ostavila amanet: Evo koji srpski kralj je ispunio njenu želju

11:30
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Autor:  Teodora Tojagić

Nakon Kosovskog boja, kneginja Milica je tokom posete manastiru Visoki Dečani zatekla svetinju u teškom stanju i bratstvu darovala dve velike voštanice uz strog amanet

 

Dve velike voštanice koje se čuvaju u manastiru Visoki Dečani simbol su višegodišnjeg zaveta koji se vezuje za period posle Kosovskog boja.

U kompleksu trpezarije i konaka manastira i danas se čuvaju voštanice koje je manastiru darovala kneginja Milica.

Zatekla svetinju u "žalosnom stanju"

- Da li ste znali da je sudbina dve sveće, duge preko dva metra, spajala srpsku istoriju od Kosovskog boja pa sve do dvadesetih godina prošlog veka? Nakon Kosovske bitke, srpske svetinje prolazile su kroz izuzetno težak period pod tuđinskom vlašću. Tokom svoje druge posete manastiru Visoki Dečani 1397. godine, kneginja Milica (udovica kneza Lazara) zatekla je ovu svetinju u "žalosnom stanju" - navodi se na Instagram stranici "Tragovi srpske krune".

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Zajedno sa sinovima Stefanom i Vukom, kneginja Milica darovala je manastiru dve velike voštanice i ostavila strog, zavetni amanet dečanskom bratstvu.

Iskra slobode u kasno leto 1924.

- Da se sveće čuvaju s kolena na koleno i da ih upale samo oni koji konačno donesu slobodu Kosovu. Čekanje na ovaj istorijski trenutak trajalo je više od pet vekova. Iako je Srbija priznata kao samostalna država 1878. godine, a Stara Srbija oslobođena u Balkanskim ratovima, pravi trenutak za ispunjenje zaveta stigao je tek 28. avgusta 1924. godine, na praznik Velike Gospojine - navodi se u objavi i dodaje:

Kralj je lično upalio velike voštanice

- U pratnji oficira Kraljeve garde, kralj Aleksandar I Karađorđević posetio je Visoke Dečane. Prema vekovnom amanetu kneginje Milice, kralj je lično upalio velike voštanice, donoseći dugo čekano simboličko svetlo slobode u dečansku svetinju. O ovom veličanstvenom i duboko emotivnom trenutku za srpsku istoriju i danas svedoče potpisi kralja Aleksandra i njegovih oficira, koji su trajno sačuvani u manastirskoj Spomenici u Visokim Dečanima.

(Tragovi srpske krune)

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