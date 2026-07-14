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Počelo podnošenje zahteva za premiju za mleko za drugi kvartal
Ilustracija Rina

Počelo podnošenje zahteva za premiju za mleko za drugi kvartal

21:00
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Autor:  Jadranko Žugić

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zahtevi se podnose od 14. jula do 14. avgusta 2026. godine, putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na premiju za mleko imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica, nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, pod uslovom da su pre podnošenja zahteva obnovili registraciju gazdinstva za 2026. godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u drugom kvartalu 2026. godine, odnosno u periodu od 1. aprila do 30. juna.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je država u prethodnom periodu preduzela niz koraka kako bi dodatno uredila mlekarски сектор, obezbedila veću sigurnost proizvođačima i stvorila predvidljivije uslove za poslovanje.

„Nastavljamo da ispunjavamo ono što smo obećali našim proizvođačima mleka, da država bude pouzdan partner i da podrška stiže blagovremeno i predvidivo“, rekao je Glamočić.

On je istakao da se, posle uvođenja obaveznih ugovora između proizvođača i otkupljivača mleka, nastavlja redovna isplata premija.

Prema njegovim rečima, cilj mera je sigurnije poslovanje, veća izvesnost i stvaranje uslova da se domaća proizvodnja mleka razvija i bude konkurentnija.

Informacije u vezi sa javnim pozivom dostupne su putem telefona Ministarstva poljoprivrede i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar.

 
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