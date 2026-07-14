Počelo podnošenje zahteva za premiju za mleko za drugi kvartal

Zahtevi se podnose od 14. jula do 14. avgusta 2026. godine, putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na premiju za mleko imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica, nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, pod uslovom da su pre podnošenja zahteva obnovili registraciju gazdinstva za 2026. godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u drugom kvartalu 2026. godine, odnosno u periodu od 1. aprila do 30. juna.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je država u prethodnom periodu preduzela niz koraka kako bi dodatno uredila mlekarски сектор, obezbedila veću sigurnost proizvođačima i stvorila predvidljivije uslove za poslovanje.

„Nastavljamo da ispunjavamo ono što smo obećali našim proizvođačima mleka, da država bude pouzdan partner i da podrška stiže blagovremeno i predvidivo“, rekao je Glamočić.

On je istakao da se, posle uvođenja obaveznih ugovora između proizvođača i otkupljivača mleka, nastavlja redovna isplata premija.

Prema njegovim rečima, cilj mera je sigurnije poslovanje, veća izvesnost i stvaranje uslova da se domaća proizvodnja mleka razvija i bude konkurentnija.

Informacije u vezi sa javnim pozivom dostupne su putem telefona Ministarstva poljoprivrede i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar.