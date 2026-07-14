Pre manje od godinu dana srušen je još jedan krajputaš, za koji su meštani tvrdili da je stradao zbog nepažnje vozača koji su se parkirali u njegovoj neposrednoj blizini, ali nakon toga ništa nije učinjeno da bude obnovljen.

Krajputaši predstavljaju dragocena svedočanstva srpske istorije i tradicije. Podizani su u znak sećanja na ljude čiji grobovi često nisu bili poznati ili su ostali daleko od rodnog kraja.

Krajputaši su čuvari porodičnog pamćenja i deo kulturnog nasleđa jednog naroda.

Dr Miloš Gostiljac, pedijatar i meštanin ovog kraja se pita se da li smo kao društvo postali ravnodušni prema sopstvenim korenima i da li je moguće da više ne znamo ko su ljudi koji su za sobom ostavili ime, porodicu i istoriju.

"Ako ne sačuvamo kamen koji svedoči o našim precima, kako ćemo sačuvati sećanje na njih? Ko će sutra znati ko su bili ljudi koji su svoje živote utkali u istoriju ovog kraja?", pita se dr Miloš Gostiljac.

Dok jedan po jedan krajputaš nestaje, ostaje otvoreno pitanje, da li će zajedno sa njima nestati i uspomena na pretke koji su stvarali ovaj kraj i čije su sudbine vekovima bile uklesane u kamen?

,,Prema podacima koje sam saznao broj u Srbiji se beleži izrazito negativan prirodni priraštaj. Od 2020. godine, broj umrlih je svake godine znatno veći od broja rođenih, samo tokom 2025. godine razlika je bila više od od oko 36.000, ako ne brinemo o svojim korenima, Bog podiže palicu", zaključuje dr Gostiljac.