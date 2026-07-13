Na tako velikoj nadmorskoj visini, a dodatno uzevši u obzir da se vodopad nalazi u slabo pristupačnom delu Stare planine, nije ni čudo što Bigar zadržava netaknute prirode. Vodopad je savršena rekreacija za one koji se ne plaše malo dužeg penjanja.

Sam vodopad visok je dvadesetak metara. Iako ne i najviši vodopad u Srbiji, Bigar osvaja svojom neobičnom lepotom. Bigar, kamen po kojem je ovaj predivni vodopad dobio ime, porozna je vrsta sedimentne stene koja nastaje taloženjem kalcijum-karbonata iz izvorske vode.

Voda Bigra se preliva preko više od 35 metara visokog, lakog rupičastog kamena, dok se mala krečnjačka jezerca i manji vodopadi prostiru uzvodno. Ceo prizor uokviren je netaknutim zelenilom drveća i mahovine.

Možda i niste tako veliki ljubitelj prirode i šetnja vam zvuči pomalo naporno. Bigar će vas naterati da se predomislite. On je odličan i za turiste kojima je obilazak istorijskih znamenitosti nezaobilazan deo izleta.

Na stotinak metara od vodopada nalazi se i manastir Svetog Onufrija koji je, kako navodi Pirotski kraj, nekada bio mesto okupljanja tokom velikih praznika. Na platou ispred njega i na vašarima okupljalo, dok je danas manastir, kao i sam vodopad, zaboravljeno mesto na koje idu samo oni koji su dovoljno uporni da pronađu.